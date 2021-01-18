https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593470515.html

В России за сутки 471 человек умер от COVID-19

В России за сутки 471 человек умер от COVID-19

За сутки в России подтверждена 471 смерть пациентов с COVID-19, в том числе в Москве - 73, за все время умерли 66 037 человек с этой инфекцией, сообщили... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:11

2021-01-18T11:11

2021-01-18T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

красноярский край

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 471 смерть пациентов с COVID-19, в том числе в Москве - 73, за все время умерли 66 037 человек с этой инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве - 73, в Санкт-Петербурге - 55, в Красноярском крае - 25.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

красноярский край

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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