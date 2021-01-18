https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593470397.html

В России выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 22 857 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:11

2021-01-18T11:11

2021-01-18T12:40

распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 857 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.У 11 процентов заразившихся (2504 человека) заболевание протекает без симптомов. Умер за сутки 471 человек, выписались из больниц 18 333.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3679 (на 333 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге — 3287, Подмосковье — 1381, Нижегородской области — 479, Ростовской — 393, Свердловской — 390, Воронежской — 388, Красноярском крае — 321, Вологодской — 310 и Челябинской области — 303.Минимальные показатели отмечены на Чукотке (один инфицированный) и в Ненецком автономном округе (два).Накануне сообщалось о 23 586 новых случаях. Темп прироста за сутки несколько снизился и составляет 0,6 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 591 066. Умерли за все время 66 037 пациентов, вылечились — 2 978 764.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 93 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 95 миллионов. Умерли за все время более двух миллионов человек.Больше всего заболевших в США — 23,3 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593448634.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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