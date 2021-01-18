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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593470397.html
В России выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 22 857 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:11
2021-01-18T12:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 857 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.У 11 процентов заразившихся (2504 человека) заболевание протекает без симптомов. Умер за сутки 471 человек, выписались из больниц 18 333.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3679 (на 333 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге — 3287, Подмосковье — 1381, Нижегородской области — 479, Ростовской — 393, Свердловской — 390, Воронежской — 388, Красноярском крае — 321, Вологодской — 310 и Челябинской области — 303.Минимальные показатели отмечены на Чукотке (один инфицированный) и в Ненецком автономном округе (два).Накануне сообщалось о 23 586 новых случаях. Темп прироста за сутки несколько снизился и составляет 0,6 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 591 066. Умерли за все время 66 037 пациентов, вылечились — 2 978 764.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 93 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 95 миллионов. Умерли за все время более двух миллионов человек.Больше всего заболевших в США — 23,3 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом

11:11 18.01.2021 (обновлено: 12:40 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 857 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
У 11 процентов заразившихся (2504 человека) заболевание протекает без симптомов. Умер за сутки 471 человек, выписались из больниц 18 333.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3679 (на 333 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге — 3287, Подмосковье — 1381, Нижегородской области — 479, Ростовской — 393, Свердловской — 390, Воронежской — 388, Красноярском крае — 321, Вологодской — 310 и Челябинской области — 303.
Минимальные показатели отмечены на Чукотке (один инфицированный) и в Ненецком автономном округе (два).
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:09
В России запустили массовую вакцинацию от коронавируса
Накануне сообщалось о 23 586 новых случаях. Темп прироста за сутки несколько снизился и составляет 0,6 процента.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 591 066. Умерли за все время 66 037 пациентов, вылечились — 2 978 764.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 93 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 95 миллионов. Умерли за все время более двух миллионов человек.
Больше всего заболевших в США — 23,3 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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