В России выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом
11:11 18.01.2021 (обновлено: 12:40 18.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 857 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
У 11 процентов заразившихся (2504 человека) заболевание протекает без симптомов. Умер за сутки 471 человек, выписались из больниц 18 333.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3679 (на 333 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге — 3287, Подмосковье — 1381, Нижегородской области — 479, Ростовской — 393, Свердловской — 390, Воронежской — 388, Красноярском крае — 321, Вологодской — 310 и Челябинской области — 303.
Минимальные показатели отмечены на Чукотке (один инфицированный) и в Ненецком автономном округе (два).
Накануне сообщалось о 23 586 новых случаях. Темп прироста за сутки несколько снизился и составляет 0,6 процента.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 591 066. Умерли за все время 66 037 пациентов, вылечились — 2 978 764.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 93 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 95 миллионов. Умерли за все время более двух миллионов человек.
Больше всего заболевших в США — 23,3 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.