https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593469953.html

В Москве выявили 3679 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3679 новых случаев COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3679, Санкт-Петербурге - 3287, Подмосковье - 1381, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:11

2021-01-18T11:11

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распространение коронавируса

коронавирус в россии

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3679, Санкт-Петербурге - 3287, Подмосковье - 1381, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - 2, на Чукотке - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, чукотка, москва, московская область (подмосковье), общество