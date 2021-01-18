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В Москве выявили 3679 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3679 новых случаев COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3679, Санкт-Петербурге - 3287, Подмосковье - 1381, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:11
2021-01-18T11:11
2021-01-18T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3679, Санкт-Петербурге - 3287, Подмосковье - 1381, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - 2, на Чукотке - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, чукотка, москва, московская область (подмосковье), общество