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https://ria.ru/20210118/klyayn-1593477035.html
СК возбудил против мэра Томска новое уголовное дело
СК возбудил против мэра Томска новое уголовное дело
Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:38
2021-01-18T13:21
задержание мэра томска
иван кляйн
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщается на сайте Следственного комитета.Новое дело объединили в одно производство с двумя предыдущими — о превышении должностных полномочий.Как считает следствие, с октября 2013 по ноябрь 2020 года мэр Томска принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво". В частности, он лично и через своего заместителя оказывал компании покровительство в решении вопросов с органами власти и другими структурами.Кляйна задержали на рабочем месте 13 ноября, на следующий день суд отправил его под стражу, а еще через несколько дней его отстранили от должности. Мэра обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления". По версии следствия, в 2016 году он помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво".Второе дело о превышении полномочий связано с заключением договора купли-продажи земли по цене ниже рыночной стоимости. Как считает следствие, в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать его дочери земельный участок без торгов.Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн, а мэр, по данным следствия, все еще остается акционером компании. Вину он не признает.
https://ria.ru/20201224/mer-1590665489.html
https://ria.ru/20201123/klyayn-1585898011.html
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Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна
В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна.
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задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

СК возбудил против мэра Томска новое уголовное дело

11:38 18.01.2021 (обновлено: 13:21 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевИван Кляйн
Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщается на сайте Следственного комитета.
Новое дело объединили в одно производство с двумя предыдущими — о превышении должностных полномочий.
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 06:44
Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
Как считает следствие, с октября 2013 по ноябрь 2020 года мэр Томска принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво". В частности, он лично и через своего заместителя оказывал компании покровительство в решении вопросов с органами власти и другими структурами.
Кляйна задержали на рабочем месте 13 ноября, на следующий день суд отправил его под стражу, а еще через несколько дней его отстранили от должности. Мэра обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления". По версии следствия, в 2016 году он помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво".
Галина Кляйн, генеральный директор ОАО Томское пиво - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября 2020, 13:31
На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело
Второе дело о превышении полномочий связано с заключением договора купли-продажи земли по цене ниже рыночной стоимости. Как считает следствие, в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать его дочери земельный участок без торгов.
Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн, а мэр, по данным следствия, все еще остается акционером компании. Вину он не признает.
 
Задержание мэра ТомскаИван КляйнСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
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