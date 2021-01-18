https://ria.ru/20210118/klyayn-1593477035.html

СК возбудил против мэра Томска новое уголовное дело

СК возбудил против мэра Томска новое уголовное дело

Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:38

2021-01-18T11:38

2021-01-18T13:21

задержание мэра томска

иван кляйн

следственный комитет россии (ск рф)

томск

происшествия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщается на сайте Следственного комитета.Новое дело объединили в одно производство с двумя предыдущими — о превышении должностных полномочий.Как считает следствие, с октября 2013 по ноябрь 2020 года мэр Томска принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво". В частности, он лично и через своего заместителя оказывал компании покровительство в решении вопросов с органами власти и другими структурами.Кляйна задержали на рабочем месте 13 ноября, на следующий день суд отправил его под стражу, а еще через несколько дней его отстранили от должности. Мэра обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления". По версии следствия, в 2016 году он помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво".Второе дело о превышении полномочий связано с заключением договора купли-продажи земли по цене ниже рыночной стоимости. Как считает следствие, в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать его дочери земельный участок без торгов.Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн, а мэр, по данным следствия, все еще остается акционером компании. Вину он не признает.

https://ria.ru/20201224/mer-1590665489.html

https://ria.ru/20201123/klyayn-1585898011.html

томск

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Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна. 2021-01-18T11:38 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия