https://ria.ru/20210118/kirov-1593562389.html
В Кирове спасли ребенка с поражением всех органов и систем после COVID-19
В Кирове спасли ребенка с поражением всех органов и систем после COVID-19
Врачи детской областной больницы спасли ребенка с поражением всех органов и систем после коронавируса, подобный случай течения болезни был зафиксирован впервые... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:37
2021-01-18T17:37
2021-01-18T22:46
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Врачи детской областной больницы спасли ребенка с поражением всех органов и систем после коронавируса, подобный случай течения болезни был зафиксирован впервые в практике медучреждения, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Семилетняя девочка поступила в Кировскую областную детскую клиническую больницу из Слободской Центральной районной больницы, где врачи после проводимой терапии отметили нетипичное течение болезни. После консультации с реаниматологами детской областной больницы девочку решили перевезти в Киров.По ее словам, у юной пациентки был выявлен низкий гемоглобин, острофазовые изменения показателей крови и отечный синдром. Во всех тканях копилась жидкость — в плевре, в животе, в перикарде, начался сепсис.Отмечается, что у девочки взяли мазок и кровь на антитела к COVID-19 и установили, что ранее она переболела коронавирусом.Подчеркивается, что в адрес Кировской областной детской клинической больницы поступило обращение от родственников другой маленькой пациентки, проживающей в Германии, с описанием подобного случая болезни ребенка. Родственники, узнав из средств массовой информации о пациентке из Кирова, просят проконсультировать их девочку с помощью телемедицинских технологий. В учреждении заверили, что готовы помочь и поделиться опытом лечения заболевания с иностранными коллегами. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592818725.html
https://ria.ru/20201124/vrachi-1586064925.html
https://rsport.ria.ru/20201005/beletskaya-1578219808.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, германия, слободской, кировская область