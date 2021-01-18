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https://ria.ru/20210118/kirov-1593562389.html
В Кирове спасли ребенка с поражением всех органов и систем после COVID-19
В Кирове спасли ребенка с поражением всех органов и систем после COVID-19
Врачи детской областной больницы спасли ребенка с поражением всех органов и систем после коронавируса, подобный случай течения болезни был зафиксирован впервые... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:37
2021-01-18T22:46
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Врачи детской областной больницы спасли ребенка с поражением всех органов и систем после коронавируса, подобный случай течения болезни был зафиксирован впервые в практике медучреждения, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Семилетняя девочка поступила в Кировскую областную детскую клиническую больницу из Слободской Центральной районной больницы, где врачи после проводимой терапии отметили нетипичное течение болезни. После консультации с реаниматологами детской областной больницы девочку решили перевезти в Киров.По ее словам, у юной пациентки был выявлен низкий гемоглобин, острофазовые изменения показателей крови и отечный синдром. Во всех тканях копилась жидкость — в плевре, в животе, в перикарде, начался сепсис.Отмечается, что у девочки взяли мазок и кровь на антитела к COVID-19 и установили, что ранее она переболела коронавирусом.Подчеркивается, что в адрес Кировской областной детской клинической больницы поступило обращение от родственников другой маленькой пациентки, проживающей в Германии, с описанием подобного случая болезни ребенка. Родственники, узнав из средств массовой информации о пациентке из Кирова, просят проконсультировать их девочку с помощью телемедицинских технологий. В учреждении заверили, что готовы помочь и поделиться опытом лечения заболевания с иностранными коллегами. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592818725.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, германия, слободской, кировская область

В Кирове спасли ребенка с поражением всех органов и систем после COVID-19

17:37 18.01.2021 (обновлено: 22:46 18.01.2021)
 
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиСемилетняя Соня в Кировской областной детской клинической больнице
Семилетняя Соня в Кировской областной детской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Врачи детской областной больницы спасли ребенка с поражением всех органов и систем после коронавируса, подобный случай течения болезни был зафиксирован впервые в практике медучреждения, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Семилетняя девочка поступила в Кировскую областную детскую клиническую больницу из Слободской Центральной районной больницы, где врачи после проводимой терапии отметили нетипичное течение болезни. После консультации с реаниматологами детской областной больницы девочку решили перевезти в Киров.
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"Девочка поступила к нам по линии санитарной авиации в тяжелом состоянии с болями в животе и лихорадкой до 40 градусов. Дополнительное обследование показало у ребенка развитие педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома. Это состояние характеризуется воспалительными процессами в сердце, легких, почках, мозге, глазах, коже и других органах. Симптомы напоминают два других заболевания — болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, но воспаление проявляется сильнее и может быть смертельным", — цитирует пресс-служба слова главного врача Кировской областной детской клинической больницы Натальи Муратовой.

По ее словам, у юной пациентки был выявлен низкий гемоглобин, острофазовые изменения показателей крови и отечный синдром. Во всех тканях копилась жидкость — в плевре, в животе, в перикарде, начался сепсис.
Отмечается, что у девочки взяли мазок и кровь на антитела к COVID-19 и установили, что ранее она переболела коронавирусом.
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"Для нас это был новый вид течения болезни, таких случаев в мире не так много, а в моей практике — впервые. Мы изучили множество медицинской и научной литературы и пришли к выводу, что команда больницы работала в правильном направлении. Сейчас девочка находится на стадии восстановления, продолжая амбулаторное наблюдение у специалистов детской областной больницы", — отметила главврач.

Подчеркивается, что в адрес Кировской областной детской клинической больницы поступило обращение от родственников другой маленькой пациентки, проживающей в Германии, с описанием подобного случая болезни ребенка. Родственники, узнав из средств массовой информации о пациентке из Кирова, просят проконсультировать их девочку с помощью телемедицинских технологий. В учреждении заверили, что готовы помочь и поделиться опытом лечения заболевания с иностранными коллегами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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