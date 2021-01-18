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https://ria.ru/20210118/kirkorov-1593522262.html
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
МИД Литвы заявил, что просит департамент миграции включить российского артиста Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в республику. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:39
2021-01-18T15:13
культура
шоу-бизнес
мид литвы
филипп киркоров
литва
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РИГА, 18 янв - РИА Новости. МИД Литвы заявил, что просит департамент миграции включить российского артиста Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.Как ранее сообщила литовскому радио пресс-служба МИДа республики, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения артистов Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве."Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - сообщается на сайте МИДа.По данным пресс-службы, в заявлении, подписанным главой ведомства Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится о том, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".Ландсбергис добавил, что министерство будет регулярно оценивать всех лиц, которых Россия якобы "пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210116/shufutinskiy-1593285905.html
https://ria.ru/20181018/1530961082.html
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шоу-бизнес, мид литвы, филипп киркоров, литва

МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну

14:39 18.01.2021 (обновлено: 15:13 18.01.2021)
 
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РИГА, 18 янв - РИА Новости. МИД Литвы заявил, что просит департамент миграции включить российского артиста Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.
Как ранее сообщила литовскому радио пресс-служба МИДа республики, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения артистов Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 02:04Культура
Шуфутинский посмеялся над угрозами Литвы запретить ему въезд в страну
"Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - сообщается на сайте МИДа.
По данным пресс-службы, в заявлении, подписанным главой ведомства Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится о том, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
Ландсбергис добавил, что министерство будет регулярно оценивать всех лиц, которых Россия якобы "пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы".
Вильнюс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2018
18 октября 2018, 13:32
В Литве хотят запретить въезд артистам, "пропагандирующим взгляды Кремля"
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
КультураШоу-бизнесМИД ЛитвыФилипп КиркоровЛитва
 
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