https://ria.ru/20210118/kirkorov-1593522262.html
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
МИД Литвы заявил, что просит департамент миграции включить российского артиста Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в республику. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:39
2021-01-18T14:39
2021-01-18T15:13
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РИГА, 18 янв - РИА Новости. МИД Литвы заявил, что просит департамент миграции включить российского артиста Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.Как ранее сообщила литовскому радио пресс-служба МИДа республики, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения артистов Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве."Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - сообщается на сайте МИДа.По данным пресс-службы, в заявлении, подписанным главой ведомства Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится о том, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".Ландсбергис добавил, что министерство будет регулярно оценивать всех лиц, которых Россия якобы "пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210116/shufutinskiy-1593285905.html
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шоу-бизнес, мид литвы, филипп киркоров, литва
РИГА, 18 янв - РИА Новости. МИД Литвы
заявил, что просит департамент миграции включить российского артиста Филиппа Киркорова
в список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.
Как ранее сообщила литовскому радио пресс-служба МИДа республики, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения артистов Киркорова и Михаила Шуфутинского
в список нежелательных лиц в Литве
.
"Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии
, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - сообщается на сайте МИДа.
По данным пресс-службы, в заявлении, подписанным главой ведомства Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится о том, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
Ландсбергис добавил, что министерство будет регулярно оценивать всех лиц, которых Россия якобы "пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".