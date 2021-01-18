https://ria.ru/20210118/kholokost-1593460835.html

"Неделя памяти" жертв холокоста открылась выставкой в РАМТе

"Неделя памяти" жертв холокоста открылась выставкой в РАМТе

В Российском академическом молодежном театре открылась выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", а вечером в Центре Мейерхольда покажут... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:07

2021-01-18T14:07

2021-01-18T14:07

дмитрий брусникин

российский академический молодежный театр

российский еврейский конгресс

геликон-опера

центр имени мейерхольда

новости - религия и мировоззрение

культура

новости культуры

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Российском академическом молодежном театре открылась выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", а вечером в Центре Мейерхольда покажут спектакль о жертвах холокоста "Черная книга Эстер". С этих событий начинается "Неделя памяти" жертв холокоста.Ежегодная "Неделя памяти" жертв холокоста пройдет в России с 18 по 31 января, она приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста, который приходится на 27 января. В этот день Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Неделю памяти" организовали Российский еврейский конгресс (РЕК), правительство Москвы, Центр "Холокост" и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).Спектакль подготовлен Бюро художественного проектирования при поддержке Российского еврейского конгресса и Мастерской Брусникина.Также 18 января открылась выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", подготовленная Центром "Холокост" при участии РЕК. Экспозиция разместилась в Российском академическом молодежном театре.При подготовке выставки использовали документы и фотографии из 25 архивов, музеев и фондов России, Белоруссии, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Польши, США, Франции, Швейцарии. Экспозиция состоит из 18 разделов, в том числе "Холокост. Начало", "Холокост на территории СССР", "Холокост на территории России", "Непокоренные", "Клянемся мстить", "Спасители и спасенные", "Освобождение", "Освободители Аушвица", "Вернувшие к жизни", "Рассказавшие миру", "Вернуть достоинство".Среди других событий "Недели памяти" - фестиваль фильмов о холокосте "Хроники Катастрофы", а также выставка "Лучи света: Судьба женщины в годы холокоста" в Совете Федерации, где рассказывается о судьбах еврейских женщин в годы холокоста, "их выборе, душевной стойкости, сопротивлении злу и жестокости". Завершится "Неделя памяти" мемориальным вечером, который пройдет 27 января в театре "Геликон-опера". Там вручат ежегодную премию РЕК "Хранитель памяти", которую ежегодно присуждают "выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте".Во все дни "Недели памяти" в соцсетях проходит акция "Мы помним"/"We remember" - для людей, которые "выступают против любых форм ксенофобии". Чтобы принять в ней участие, нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано "Мы помним"/"We remember", и выложить фотографию в соцсетях с хештегами #мыпомним #weremember.

https://ria.ru/20210115/kholokost-1593180059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий брусникин, российский академический молодежный театр , российский еврейский конгресс, геликон-опера, центр имени мейерхольда, новости - религия и мировоззрение, новости культуры