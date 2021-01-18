Путин поручил внести законопроект о поддержке производителей каучука

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, направленных на применение при осуществлении операций по реализации синтетического каучука специального демпфирующего механизма, предусматривающего налогообложение указанных операций в зависимости от биржевой цены на каучук натуральный на внешних рынках, исходя из необходимости обеспечения в долгосрочном периоде нейтральности для федерального бюджета и компаний-производителей каучука синтетического при применении такого механизма", - говорится в перечне поручений.