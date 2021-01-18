Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/karantin-1593452953.html
Китай закроет пункт пропуска с Приморьем на карантин
Китай закроет пункт пропуска с Приморьем на карантин
Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска "Хуньчунь" на границе с Приморьем, чтобы его... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:13
2021-01-18T09:13
распространение коронавируса
хуньчунь
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
китай
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска "Хуньчунь" на границе с Приморьем, чтобы его сотрудники прошли карантин перед китайским Новым годом, сообщает правительство Приморского края."Народное правительство города Хуньчунь КНР уведомило правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска "Краскино" (погранпереход "Краскино–Хуньчунь") временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны", - говорится в сообщении.Отмечается, что это решение китайские власти мотивировали тем, что они хотят предоставить сотрудникам пункта пропуска возможность встретить традиционный китайский Новый год, который приходится на 12 февраля, вместе со своими семьями."Согласно действующим в КНР правилам, сотрудники пункта пропуска работают в "красной зоне" по вахтовому принципу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти двухнедельный карантин. Таким образом, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток", - сообщают власти.Работа пункта пропуска будет восстановлена в прежнем объеме с 15 февраля. Власти Приморья просят участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через "Краскино" на указанный период.Пункт пропуска "Краскино" является одним из основных переходов на границе с КНР в Приморье, через него возят грузы, при открытых границах его пересекали множество туристов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/karantin-1592861196.html
хуньчунь
китай
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e47aec5ff0b7887286e77972f8320b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуньчунь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, приморский край

Китай закроет пункт пропуска с Приморьем на карантин

09:13 18.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска "Хуньчунь" на границе с Приморьем, чтобы его сотрудники прошли карантин перед китайским Новым годом, сообщает правительство Приморского края.
"Народное правительство города Хуньчунь КНР уведомило правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска "Краскино" (погранпереход "Краскино–Хуньчунь") временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Отмечается, что это решение китайские власти мотивировали тем, что они хотят предоставить сотрудникам пункта пропуска возможность встретить традиционный китайский Новый год, который приходится на 12 февраля, вместе со своими семьями.
"Согласно действующим в КНР правилам, сотрудники пункта пропуска работают в "красной зоне" по вахтовому принципу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти двухнедельный карантин. Таким образом, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток", - сообщают власти.
Работа пункта пропуска будет восстановлена в прежнем объеме с 15 февраля. Власти Приморья просят участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через "Краскино" на указанный период.
Пункт пропуска "Краскино" является одним из основных переходов на границе с КНР в Приморье, через него возят грузы, при открытых границах его пересекали множество туристов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посетители выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:02Распространение коронавируса
Китай обязал экспертов ВОЗ пройти карантин перед работой в Ухане
 
Распространение коронавирусаХуньчуньКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКитайПриморский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
Лента новостейМолния