https://ria.ru/20210118/karantin-1593452953.html

Китай закроет пункт пропуска с Приморьем на карантин

Китай закроет пункт пропуска с Приморьем на карантин

Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска "Хуньчунь" на границе с Приморьем, чтобы его... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:13

2021-01-18T09:13

2021-01-18T09:13

распространение коронавируса

хуньчунь

коронавирус в россии

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китай

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска "Хуньчунь" на границе с Приморьем, чтобы его сотрудники прошли карантин перед китайским Новым годом, сообщает правительство Приморского края."Народное правительство города Хуньчунь КНР уведомило правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска "Краскино" (погранпереход "Краскино–Хуньчунь") временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны", - говорится в сообщении.Отмечается, что это решение китайские власти мотивировали тем, что они хотят предоставить сотрудникам пункта пропуска возможность встретить традиционный китайский Новый год, который приходится на 12 февраля, вместе со своими семьями."Согласно действующим в КНР правилам, сотрудники пункта пропуска работают в "красной зоне" по вахтовому принципу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти двухнедельный карантин. Таким образом, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток", - сообщают власти.Работа пункта пропуска будет восстановлена в прежнем объеме с 15 февраля. Власти Приморья просят участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через "Краскино" на указанный период.Пункт пропуска "Краскино" является одним из основных переходов на границе с КНР в Приморье, через него возят грузы, при открытых границах его пересекали множество туристов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/karantin-1592861196.html

хуньчунь

китай

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуньчунь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, приморский край