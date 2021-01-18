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Китай закроет пункт пропуска с Приморьем на карантин
Китай закроет пункт пропуска с Приморьем на карантин
Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска "Хуньчунь" на границе с Приморьем, чтобы его... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:13
2021-01-18T09:13
2021-01-18T09:13
распространение коронавируса
хуньчунь
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска "Хуньчунь" на границе с Приморьем, чтобы его сотрудники прошли карантин перед китайским Новым годом, сообщает правительство Приморского края."Народное правительство города Хуньчунь КНР уведомило правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска "Краскино" (погранпереход "Краскино–Хуньчунь") временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны", - говорится в сообщении.Отмечается, что это решение китайские власти мотивировали тем, что они хотят предоставить сотрудникам пункта пропуска возможность встретить традиционный китайский Новый год, который приходится на 12 февраля, вместе со своими семьями."Согласно действующим в КНР правилам, сотрудники пункта пропуска работают в "красной зоне" по вахтовому принципу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти двухнедельный карантин. Таким образом, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток", - сообщают власти.Работа пункта пропуска будет восстановлена в прежнем объеме с 15 февраля. Власти Приморья просят участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через "Краскино" на указанный период.Пункт пропуска "Краскино" является одним из основных переходов на границе с КНР в Приморье, через него возят грузы, при открытых границах его пересекали множество туристов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости.
Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостанавливают работу международного автомобильного пункта пропуска "Хуньчунь" на границе с Приморьем, чтобы его сотрудники прошли карантин перед китайским Новым годом, сообщает правительство Приморского края
.
"Народное правительство города Хуньчунь
КНР уведомило правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска "Краскино" (погранпереход "Краскино–Хуньчунь") временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение китайские власти мотивировали тем, что они хотят предоставить сотрудникам пункта пропуска возможность встретить традиционный китайский Новый год, который приходится на 12 февраля, вместе со своими семьями.
"Согласно действующим в КНР правилам, сотрудники пункта пропуска работают в "красной зоне" по вахтовому принципу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти двухнедельный карантин. Таким образом, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток", - сообщают власти.
Работа пункта пропуска будет восстановлена в прежнем объеме с 15 февраля. Власти Приморья просят участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через "Краскино" на указанный период.
Пункт пропуска "Краскино" является одним из основных переходов на границе с КНР в Приморье, через него возят грузы, при открытых границах его пересекали множество туристов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.