https://ria.ru/20210118/kapitoliy-1593573840.html

NBC: в Капитолии в Вашингтоне объявили тревогу

NBC: в Капитолии в Вашингтоне объявили тревогу

Все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы, всем кто находится на улице, рекомендовано спрятаться в укрытии, сообщается в Twitter... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T18:38

2021-01-18T18:38

2021-01-18T19:13

капитолий

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы, всем кто находится на улице, рекомендовано спрятаться в укрытии, сообщается в Twitter телеканала NBC News."Сотрудникам Капитолия разослано сообщение: "Всем зданиям, входящим в комплекс Капитолия: внешняя угроза безопасности, входы и выходы закрыты, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - говорится в сообщении.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, сша, в мире