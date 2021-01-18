https://ria.ru/20210118/kandidatury-1593478187.html
Лавров оценил выдвинутые Байденом кандидатуры на должности в Госдепе
Лавров оценил выдвинутые Байденом кандидатуры на должности в Госдепе
Выдвижение дипломатов эпохи Барака Обамы на должности в госдепе позволяет начать переговоры России и США "без раскачки", даёт Москве возможность понять линию... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:44
2021-01-18T11:44
2021-01-18T12:00
атлантический совет
барак обама
москва
вашингтон (город)
сергей лавров
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Выдвижение дипломатов эпохи Барака Обамы на должности в госдепе позволяет начать переговоры России и США "без раскачки", даёт Москве возможность понять линию Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и "без раскачки", а с другой стороны - это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США,. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020.
https://ria.ru/20210117/vashington-1593374643.html
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атлантический совет , барак обама, москва, вашингтон (город), сергей лавров, джо байден, сша, в мире