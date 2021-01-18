https://ria.ru/20210118/kandidatury-1593478187.html

Лавров оценил выдвинутые Байденом кандидатуры на должности в Госдепе

Лавров оценил выдвинутые Байденом кандидатуры на должности в Госдепе

Выдвижение дипломатов эпохи Барака Обамы на должности в госдепе позволяет начать переговоры России и США "без раскачки", даёт Москве возможность понять линию... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:44

2021-01-18T11:44

2021-01-18T12:00

атлантический совет

барак обама

москва

вашингтон (город)

сергей лавров

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Выдвижение дипломатов эпохи Барака Обамы на должности в госдепе позволяет начать переговоры России и США "без раскачки", даёт Москве возможность понять линию Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и "без раскачки", а с другой стороны - это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США,. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020.

https://ria.ru/20210117/vashington-1593374643.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атлантический совет , барак обама, москва, вашингтон (город), сергей лавров, джо байден, сша, в мире