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Россия предложила Израилю передавать данные об угрозах со стороны Сирии
Россия предложила Израилю передавать данные об угрозах со стороны Сирии
Россия предложила Израилю предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии и не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном и Израилем,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:52
2021-01-18T13:52
2021-01-18T13:52
война в сирии
сергей лавров
сирия
иран
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия предложила Израилю предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии и не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Россия не хочет, "чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, либо, как многим того хотелось бы, сирийская территория использовалась как арена ирано-израильского противостояния, столкновения между Ираном и Израилем"."Поэтому, пожалуйста, дорогие израильские коллеги, если у вас есть факты о том, что с какой-то сирийской территории проистекает угроза вашему государству, срочно сообщайте нам эти факты, мы примем все меры, чтобы эта угроза была нейтрализована", - добавил министр,Лавров добавил, что пока конкретного ответа на такое обращение российская сторона не получила, но продолжает настаивать.
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сергей лавров, сирия, иран, израиль, в мире
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Россия предложила Израилю
предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии
и не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном
и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Если Израиль, как они говорят, вынужден реагировать на угрозы своей израильской безопасности, которые проистекают с сирийской территории, то мы израильским коллегам много раз говорили: если вы видите такие угрозы, пожалуйста, передайте нам соответствующую информацию", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.
Он подчеркнул, что Россия не хочет, "чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, либо, как многим того хотелось бы, сирийская территория использовалась как арена ирано-израильского противостояния, столкновения между Ираном и Израилем".
"Поэтому, пожалуйста, дорогие израильские коллеги, если у вас есть факты о том, что с какой-то сирийской территории проистекает угроза вашему государству, срочно сообщайте нам эти факты, мы примем все меры, чтобы эта угроза была нейтрализована", - добавил министр,
Лавров добавил, что пока конкретного ответа на такое обращение российская сторона не получила, но продолжает настаивать.