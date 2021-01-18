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Война в Сирии
https://ria.ru/20210118/izrail-1593509185.html
Россия предложила Израилю передавать данные об угрозах со стороны Сирии
Россия предложила Израилю передавать данные об угрозах со стороны Сирии
Россия предложила Израилю предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии и не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном и Израилем,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:52
2021-01-18T13:52
война в сирии
сергей лавров
сирия
иран
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия предложила Израилю предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии и не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Россия не хочет, "чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, либо, как многим того хотелось бы, сирийская территория использовалась как арена ирано-израильского противостояния, столкновения между Ираном и Израилем"."Поэтому, пожалуйста, дорогие израильские коллеги, если у вас есть факты о том, что с какой-то сирийской территории проистекает угроза вашему государству, срочно сообщайте нам эти факты, мы примем все меры, чтобы эта угроза была нейтрализована", - добавил министр,Лавров добавил, что пока конкретного ответа на такое обращение российская сторона не получила, но продолжает настаивать.
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сергей лавров, сирия, иран, израиль, в мире

Россия предложила Израилю передавать данные об угрозах со стороны Сирии

13:52 18.01.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия предложила Израилю предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии и не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если Израиль, как они говорят, вынужден реагировать на угрозы своей израильской безопасности, которые проистекают с сирийской территории, то мы израильским коллегам много раз говорили: если вы видите такие угрозы, пожалуйста, передайте нам соответствующую информацию", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Он подчеркнул, что Россия не хочет, "чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, либо, как многим того хотелось бы, сирийская территория использовалась как арена ирано-израильского противостояния, столкновения между Ираном и Израилем".
"Поэтому, пожалуйста, дорогие израильские коллеги, если у вас есть факты о том, что с какой-то сирийской территории проистекает угроза вашему государству, срочно сообщайте нам эти факты, мы примем все меры, чтобы эта угроза была нейтрализована", - добавил министр,
Лавров добавил, что пока конкретного ответа на такое обращение российская сторона не получила, но продолжает настаивать.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Война в СирииСергей ЛавровСирияИранИзраильВ мире
 
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