https://ria.ru/20210118/izrail-1593509185.html

Россия предложила Израилю передавать данные об угрозах со стороны Сирии

Россия предложила Израилю передавать данные об угрозах со стороны Сирии

Россия предложила Израилю предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии и не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном и Израилем,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:52

2021-01-18T13:52

2021-01-18T13:52

война в сирии

сергей лавров

сирия

иран

израиль

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия предложила Израилю предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии и не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Россия не хочет, "чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, либо, как многим того хотелось бы, сирийская территория использовалась как арена ирано-израильского противостояния, столкновения между Ираном и Израилем"."Поэтому, пожалуйста, дорогие израильские коллеги, если у вас есть факты о том, что с какой-то сирийской территории проистекает угроза вашему государству, срочно сообщайте нам эти факты, мы примем все меры, чтобы эта угроза была нейтрализована", - добавил министр,Лавров добавил, что пока конкретного ответа на такое обращение российская сторона не получила, но продолжает настаивать.

https://ria.ru/20210113/siriya-1592802904.html

сирия

иран

израиль

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сергей лавров, сирия, иран, израиль, в мире