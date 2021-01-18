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На Чукотке создали научный центр для исследования белых медведей и китов
На Чукотке создали научный центр для исследования белых медведей и китов
АНО "Чукотский арктический научный центр" создан на Чукотке для проведения исследований краснокнижных видов животных, контроля промысла китов и минимизации... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:08
2021-01-18T11:42
хорошие новости
чукотка
международный союз охраны природы
иультинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. АНО "Чукотский арктический научный центр" создан на Чукотке для проведения исследований краснокнижных видов животных, контроля промысла китов и минимизации конфликтов между белым медведем и человеком, сообщил РИА Новости руководитель организации Денис Литовка.Он рассказал, что АНО создано 25 декабря 2020 года, учредителем центра выступил департамент природных ресурсов и экологии Чукотки.По его словам, в том числе будет оказываться помощь районным "Медвежьим патрулям". Ранее была идея создать на Чукотке "Центр белого медведя", но было решено, что это сужает интересы и круг задач, поскольку, помимо белого медведя, нужно изучать и другие краснокнижные виды, добавил Литовка.По словам руководителя АНО, кроме морских млекопитающих, будут исследоваться сухопутные звери, птицы, а также вопросы экологии и изменения слоя мерзлоты. Организация будет работать на федеральные и региональные средства, а также планирует подавать заявки на гранты.Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз — браконьерство, сокращение площади морских льдов в результате климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. Охота на белого медведя запрещена с 1957 года.Белые медведи на Чукотке нередко выходят к населенным пунктам. Так, например, национальное село Рыркайпий в Иультинском районе расположено у мыса Кожевникова, который считается "медвежьим" местом: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей, порой их число достигает десятков тысяч. Это привлекает белых медведей, они могут надолго задерживаться рядом с селом.В конце 2019 года слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжали поселок, дежурили около детского сада и школы. Когда лед стал крепким, все хищники ушли. В ноябре 2020 года у села собрались более трех десятков медведей, к концу декабря они покинули эту территорию.
https://ria.ru/20210105/uchenye-1591714722.html
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чукотка, международный союз охраны природы, иультинский район

На Чукотке создали научный центр для исследования белых медведей и китов

08:08 18.01.2021 (обновлено: 11:42 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанкБелая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря
Белая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Максим Деминов
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. АНО "Чукотский арктический научный центр" создан на Чукотке для проведения исследований краснокнижных видов животных, контроля промысла китов и минимизации конфликтов между белым медведем и человеком, сообщил РИА Новости руководитель организации Денис Литовка.
Он рассказал, что АНО создано 25 декабря 2020 года, учредителем центра выступил департамент природных ресурсов и экологии Чукотки.
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"Самое главное — это создание регионального научного центра, а также проведение комплексных научных исследований для рационального использования природных ресурсов. Одной из главных задач центра было создание на Чукотке сети общественных экологических инспекторов для минимизации конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем", — сказал Литовка.

По его словам, в том числе будет оказываться помощь районным "Медвежьим патрулям". Ранее была идея создать на Чукотке "Центр белого медведя", но было решено, что это сужает интересы и круг задач, поскольку, помимо белого медведя, нужно изучать и другие краснокнижные виды, добавил Литовка.

"Мы решили вернуться к идее 2018 года, когда на повестке стоял Чукотский арктический научный центр… Он будет делать прикладные вещи — создавать сеть инспекторов, проводить научные исследования, замеры. Также будем исследовать китообразных, потому что Чукотка — это единственный регион Российской Федерации, где добывают китов. Их обязательно нужно изучать, и промысел должен идти при научном сопровождении", — отметил собеседник.

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По словам руководителя АНО, кроме морских млекопитающих, будут исследоваться сухопутные звери, птицы, а также вопросы экологии и изменения слоя мерзлоты. Организация будет работать на федеральные и региональные средства, а также планирует подавать заявки на гранты.
Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз — браконьерство, сокращение площади морских льдов в результате климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. Охота на белого медведя запрещена с 1957 года.
Белые медведи на Чукотке нередко выходят к населенным пунктам. Так, например, национальное село Рыркайпий в Иультинском районе расположено у мыса Кожевникова, который считается "медвежьим" местом: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей, порой их число достигает десятков тысяч. Это привлекает белых медведей, они могут надолго задерживаться рядом с селом.
В конце 2019 года слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжали поселок, дежурили около детского сада и школы. Когда лед стал крепким, все хищники ушли. В ноябре 2020 года у села собрались более трех десятков медведей, к концу декабря они покинули эту территорию.
 
Хорошие новостиЧукоткаМеждународный союз охраны природыИультинский район
 
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