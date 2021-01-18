https://ria.ru/20210118/issledovanie-1593448466.html

На Чукотке создали научный центр для исследования белых медведей и китов

На Чукотке создали научный центр для исследования белых медведей и китов

АНО "Чукотский арктический научный центр" создан на Чукотке для проведения исследований краснокнижных видов животных, контроля промысла китов и минимизации... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:08

2021-01-18T08:08

2021-01-18T11:42

хорошие новости

чукотка

международный союз охраны природы

иультинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. АНО "Чукотский арктический научный центр" создан на Чукотке для проведения исследований краснокнижных видов животных, контроля промысла китов и минимизации конфликтов между белым медведем и человеком, сообщил РИА Новости руководитель организации Денис Литовка.Он рассказал, что АНО создано 25 декабря 2020 года, учредителем центра выступил департамент природных ресурсов и экологии Чукотки.По его словам, в том числе будет оказываться помощь районным "Медвежьим патрулям". Ранее была идея создать на Чукотке "Центр белого медведя", но было решено, что это сужает интересы и круг задач, поскольку, помимо белого медведя, нужно изучать и другие краснокнижные виды, добавил Литовка.По словам руководителя АНО, кроме морских млекопитающих, будут исследоваться сухопутные звери, птицы, а также вопросы экологии и изменения слоя мерзлоты. Организация будет работать на федеральные и региональные средства, а также планирует подавать заявки на гранты.Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз — браконьерство, сокращение площади морских льдов в результате климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. Охота на белого медведя запрещена с 1957 года.Белые медведи на Чукотке нередко выходят к населенным пунктам. Так, например, национальное село Рыркайпий в Иультинском районе расположено у мыса Кожевникова, который считается "медвежьим" местом: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей, порой их число достигает десятков тысяч. Это привлекает белых медведей, они могут надолго задерживаться рядом с селом.В конце 2019 года слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжали поселок, дежурили около детского сада и школы. Когда лед стал крепким, все хищники ушли. В ноябре 2020 года у села собрались более трех десятков медведей, к концу декабря они покинули эту территорию.

https://ria.ru/20210105/uchenye-1591714722.html

https://ria.ru/20201225/nauka-1590929104.html

чукотка

иультинский район

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чукотка, международный союз охраны природы, иультинский район