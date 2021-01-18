https://ria.ru/20210118/immunitet-1593558024.html

В России начнут тестировать на поствакцинальный иммунитет к COVID-19

В России начнут тестировать на поствакцинальный иммунитет к COVID-19

Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора открывает тестирование на поствакцинальный иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:10

2021-01-18T17:10

2021-01-18T22:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора открывает тестирование на поствакцинальный иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки препаратом "ЭпиВакКорона", сообщается на сайте Роспотребнадзора.Пройти тестирование с 20 января сможет любой желающий, уточнили в ведомстве. Сделать исследование на поствакцинальный иммунитет можно в лабораториях Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество