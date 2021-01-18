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В России начнут тестировать на поствакцинальный иммунитет к COVID-19
В России начнут тестировать на поствакцинальный иммунитет к COVID-19
Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора открывает тестирование на поствакцинальный иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:10
2021-01-18T17:10
2021-01-18T22:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора открывает тестирование на поствакцинальный иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки препаратом "ЭпиВакКорона", сообщается на сайте Роспотребнадзора.Пройти тестирование с 20 января сможет любой желающий, уточнили в ведомстве. Сделать исследование на поствакцинальный иммунитет можно в лабораториях Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество