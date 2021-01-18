https://ria.ru/20210118/imbir-1593437185.html

Врач рассказала, когда имбирь работает во вред

Врач рассказала, когда имбирь работает во вред

Имбирь помогает укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. В каком виде лучше употреблять продукт, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T04:13

2021-01-18T04:13

2021-01-18T04:13

марина черняева

россия

здоровье

питание

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Имбирь помогает укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. В каком виде лучше употреблять продукт, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.По ее словам, в имбире содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Он является мощным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет обменные процессы и способствует поддержанию иммунитета.Имбирь можно добавлять в супы и приправы, его также маринуют."Маринованный имбирь принято использовать в кухне восточной. В данном случае он используется для смены вкусовых ощущений, обладает антибактериальным, противопаразитарным действием", ‒ пояснила Черняева.Из имбиря также изготавливают конфеты и цукаты, при этом целебные свойства продукта сохраняются, добавила диетолог. По ее словам, передозировки имбиря не бывает, но все же не стоит употреблять его килограммами, лучше – не более 80 ‒100 граммов за один раз.

https://ria.ru/20210109/produkty-1592373086.html

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марина черняева, россия, здоровье, питание, общество