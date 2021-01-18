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Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
Имбирь помогает укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. В каком виде лучше употреблять продукт, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T04:13
2021-01-18T04:13
марина черняева
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Имбирь помогает укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. В каком виде лучше употреблять продукт, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.По ее словам, в имбире содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Он является мощным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет обменные процессы и способствует поддержанию иммунитета.Имбирь можно добавлять в супы и приправы, его также маринуют."Маринованный имбирь принято использовать в кухне восточной. В данном случае он используется для смены вкусовых ощущений, обладает антибактериальным, противопаразитарным действием", ‒ пояснила Черняева.Из имбиря также изготавливают конфеты и цукаты, при этом целебные свойства продукта сохраняются, добавила диетолог. По ее словам, передозировки имбиря не бывает, но все же не стоит употреблять его килограммами, лучше – не более 80 ‒100 граммов за один раз.
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марина черняева, россия, здоровье, питание, общество

Врач рассказала, когда имбирь работает во вред

04:13 18.01.2021
 
© Фото : Couleur/Pixabay LicenseИмбирь
Имбирь - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : Couleur/Pixabay License
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Имбирь помогает укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. В каком виде лучше употреблять продукт, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.
По ее словам, в имбире содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Он является мощным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет обменные процессы и способствует поддержанию иммунитета.

"Потреблять имбирь можно в любом виде, это довольно универсальный продукт. В сухом виде, например, он дольше всего сохраняет свои свойства. Можно использовать свежий корень имбиря, перетирать, смешивать с медом, добавлять в чай, готовить различные напитки, настойки", ‒ посоветовала диетолог.

Имбирь можно добавлять в супы и приправы, его также маринуют.
"Маринованный имбирь принято использовать в кухне восточной. В данном случае он используется для смены вкусовых ощущений, обладает антибактериальным, противопаразитарным действием", ‒ пояснила Черняева.
Из имбиря также изготавливают конфеты и цукаты, при этом целебные свойства продукта сохраняются, добавила диетолог. По ее словам, передозировки имбиря не бывает, но все же не стоит употреблять его килограммами, лучше – не более 80 ‒100 граммов за один раз.
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Марина ЧерняеваРоссияЗдоровьеПитаниеОбщество
 
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