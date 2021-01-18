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Китайские компании вышли на второе место в мире по инвестициям в игры

Китайские компании вышли на второе место в мире по инвестициям в игры

Инвестиции китайских компаний в 2020 году составили совокупную долю в 27% в мировом игровом секторе цифровых развлечений. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:38

2021-01-18T11:38

2021-01-18T11:38

россия-китай: главное

компьютерные игры

китай

экономика

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МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Инвестиции китайских компаний в 2020 году составили совокупную долю в 27% в мировом игровом секторе цифровых развлечений.В прошлом году в инвестиционном ландшафте преобладали США, на которые приходилось 36% общей суммы сделок, за ними следовал Китай с 27%. Общий объем инвестиций в игровую индустрию в 2020 году составил 33,6 миллиарда долларов.Слияния и поглощения, совершенные в 219 сделках в 2020 году, составили 12,6 миллиарда долларов. В этом сегменте преобладали покупки Tencent, Embracer Group, Stillfront и Zynga, которые в совокупности составили 60% общего объема ивестиций в этом сегменте.

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные игры, китай, экономика