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Китайские компании вышли на второе место в мире по инвестициям в игры
Китайские компании вышли на второе место в мире по инвестициям в игры
Инвестиции китайских компаний в 2020 году составили совокупную долю в 27% в мировом игровом секторе цифровых развлечений. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:38
2021-01-18T11:38
2021-01-18T11:38
россия-китай: главное
компьютерные игры
китай
экономика
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МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Инвестиции китайских компаний в 2020 году составили совокупную долю в 27% в мировом игровом секторе цифровых развлечений.В прошлом году в инвестиционном ландшафте преобладали США, на которые приходилось 36% общей суммы сделок, за ними следовал Китай с 27%. Общий объем инвестиций в игровую индустрию в 2020 году составил 33,6 миллиарда долларов.Слияния и поглощения, совершенные в 219 сделках в 2020 году, составили 12,6 миллиарда долларов. В этом сегменте преобладали покупки Tencent, Embracer Group, Stillfront и Zynga, которые в совокупности составили 60% общего объема ивестиций в этом сегменте.
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РИА Новости
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компьютерные игры, китай, экономика
МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное".
Инвестиции китайских компаний в 2020 году составили совокупную долю в 27% в мировом игровом секторе цифровых развлечений.
В прошлом году в инвестиционном ландшафте преобладали США, на которые приходилось 36% общей суммы сделок, за ними следовал Китай с 27%. Общий объем инвестиций в игровую индустрию в 2020 году составил 33,6 миллиарда долларов.
Слияния и поглощения, совершенные в 219 сделках в 2020 году, составили 12,6 миллиарда долларов. В этом сегменте преобладали покупки Tencent, Embracer Group, Stillfront и Zynga, которые в совокупности составили 60% общего объема ивестиций в этом сегменте.