https://ria.ru/20210118/ieronim-1593563102.html

Афинская архиепископия разъяснила резкие высказывания Иеронима об исламе

Афинская архиепископия разъяснила резкие высказывания Иеронима об исламе

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и Элладская православная церковь уважают все религии, резкие высказывания Иеронима об исламе относились к... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:42

2021-01-18T17:42

2021-01-18T17:43

религия и мировоззрение

элладская православная церковь

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греция

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АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и Элладская православная церковь уважают все религии, резкие высказывания Иеронима об исламе относились к экстремистам, заявили в афинской архиепископии.Ранее Иероним в интервью телеканалу Open TV в связи с 200-летием начала национально-освободительной революции в Греции заявил, что ислам не является религией. По его мнению, ислам – это политическая партия, а его последователи – "люди войны и экспансии".После этого муфтии двух греческих городов – Ксанти и Дидимотихон на северо-востоке Греции, где проживает мусульманское население, выразили сожаление в связи с заявлениями архиепископа, отметив, что описанный им образ ислама не соответствует действительности в Греции и оскорбляет религиозные чувства. МИД Турции выступил с осуждением заявления Иеронима, назвал их провокационными, подстрекающими "к вражде и насилию против ислама и демонстрирующими пугающий уровень исламофобии"."Архиепископ и наша Церковь уважают все известные религии", - заявила пресс-служба афинской архиепископии."Архиепископ Афинский и всея Греции Иеронимос имел в виду не более чем извращение самой мусульманской религии горстью крайних фундаменталистов, сеющих ужас и смерть по всей вселенной. Это именно те люди, о которых говорил архиепископ, люди, которые используют ислам как инструмент и превращают его в смертоносное оружие против всех тех, кто имеет иное мнение от них, как "неверных", так и даже верующих. И сам архиепископ, и все митрополиты Элладской церкви уважают все известные религии и относятся ко всем верующим с христианской любовью и солидарностью, не знающей дискриминации, во всех своих действиях и инициативах, особенно в социальной и благотворительной сфере", - говорится в заявлении.Греция является православной страной – до 90% населения являются православными. Ислам исповедуют 2% населения, в основном члены мусульманского меньшинства Фракии. Архиепископия привела Фракию как пример мирного и гармоничного сосуществования христиан и мусульман.

https://ria.ru/20210118/ieronim-1593494122.html

https://ria.ru/20210118/ieronim-1593523741.html

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элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, мид турции, греция