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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210118/ieronim-1593523741.html
МИД Турции осудил высказывания греческого архиепископа об исламе
МИД Турции осудил высказывания греческого архиепископа об исламе
МИД Турции выступил с осуждением заявления архиепископа Афинского Иеронима, назвавшего ислам "политической идеологией", а не религией. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:46
2021-01-18T14:46
религия и мировоззрение
архиепископ афинский и всей греции иероним
новости - религия и мировоззрение
мид турции
греция
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением заявления архиепископа Афинского Иеронима, назвавшего ислам "политической идеологией", а не религией.Ранее Иероним в интервью в связи с 200-летней годовщиной начала национально-освободительной революции в Греции назвал ислам "политической идеологией", а его приверженцев – "людьми войны и экспансии"."Мы решительно осуждаем заявления Иеронима против ислама. Наша священная религия ислам - это религия мира, основанная на понимании терпимости и сострадания и обеспечивающая сосуществование различных религий и цивилизаций. В условиях пандемии, когда каждый должен стремиться к созданию атмосферы взаимного уважения и терпимости, оскорбление нашей священной религии вызывает сожаление", - говорится в заявлении.МИД Турции также назвал высказывания архиепископа Иеронима провокационными, подстрекающими "к вражде и насилию против ислама и демонстрирующими пугающий уровень исламофобии".
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архиепископ афинский и всей греции иероним, новости - религия и мировоззрение, мид турции, греция

МИД Турции осудил высказывания греческого архиепископа об исламе

14:46 18.01.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним во время выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во время выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением заявления архиепископа Афинского Иеронима, назвавшего ислам "политической идеологией", а не религией.
Ранее Иероним в интервью в связи с 200-летней годовщиной начала национально-освободительной революции в Греции назвал ислам "политической идеологией", а его приверженцев – "людьми войны и экспансии".
"Мы решительно осуждаем заявления Иеронима против ислама. Наша священная религия ислам - это религия мира, основанная на понимании терпимости и сострадания и обеспечивающая сосуществование различных религий и цивилизаций. В условиях пандемии, когда каждый должен стремиться к созданию атмосферы взаимного уважения и терпимости, оскорбление нашей священной религии вызывает сожаление", - говорится в заявлении.
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 12:49Религия и мировоззрение
Архиепископ Афинский назвал ислам политической идеологией, а не религией
МИД Турции также назвал высказывания архиепископа Иеронима провокационными, подстрекающими "к вражде и насилию против ислама и демонстрирующими пугающий уровень исламофобии".
 
Религия и мировоззрениеАрхиепископ Афинский и всей Греции ИеронимНовости - Религия и мировоззрениеМИД ТурцииГреция
 
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