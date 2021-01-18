https://ria.ru/20210118/ieronim-1593523741.html

МИД Турции осудил высказывания греческого архиепископа об исламе

МИД Турции осудил высказывания греческого архиепископа об исламе

МИД Турции выступил с осуждением заявления архиепископа Афинского Иеронима, назвавшего ислам "политической идеологией", а не религией. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:46

2021-01-18T14:46

2021-01-18T14:46

религия и мировоззрение

архиепископ афинский и всей греции иероним

новости - религия и мировоззрение

мид турции

греция

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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением заявления архиепископа Афинского Иеронима, назвавшего ислам "политической идеологией", а не религией.Ранее Иероним в интервью в связи с 200-летней годовщиной начала национально-освободительной революции в Греции назвал ислам "политической идеологией", а его приверженцев – "людьми войны и экспансии"."Мы решительно осуждаем заявления Иеронима против ислама. Наша священная религия ислам - это религия мира, основанная на понимании терпимости и сострадания и обеспечивающая сосуществование различных религий и цивилизаций. В условиях пандемии, когда каждый должен стремиться к созданию атмосферы взаимного уважения и терпимости, оскорбление нашей священной религии вызывает сожаление", - говорится в заявлении.МИД Турции также назвал высказывания архиепископа Иеронима провокационными, подстрекающими "к вражде и насилию против ислама и демонстрирующими пугающий уровень исламофобии".

https://ria.ru/20210118/ieronim-1593494122.html

греция

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архиепископ афинский и всей греции иероним, новости - религия и мировоззрение, мид турции, греция