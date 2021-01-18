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Наука
https://ria.ru/20210118/huawei-1593480041.html
Инсайдеры рассекретили характеристики нового смартфона Huawei P50
Инсайдеры рассекретили характеристики нового смартфона Huawei P50
Флагманский смартфон от Huawei первой половины 2021 года получит несколько интересных функций. Так считают китайские сетевые информаторы, которые раскрыли часть РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:52
2021-01-18T11:55
наука
google android
huawei technologies
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Флагманский смартфон от Huawei первой половины 2021 года получит несколько интересных функций. Так считают китайские сетевые информаторы, которые раскрыли часть характеристик смартфона.Huawei традиционно выпустит несколько смартфонов - P50, P50 Pro и P50 Pro+. Базовая модель получит экран с частотой обновления 90 герц, тогда как старшие смогут обновлять картинку на 120 герцах. Диагонали экранов будут равняться 6,2-6,8 дюймам. Кроме того, старшие модели оснастят "экраном-водопадом", тогда как Huawei P50 получит плоское стекло."Сердцем" смартфонов станут 5-нм процессоры Kirin 9000 и Kirin 9000E. Последний, отличается менее производительной графической подсистемой и, видимо, достанется базовому Huawei P50.Если верить инсайдерам, в китайской компании не решатся на эксперимент с "невидимой" подэкранной селфи-камерой — в семействе P50 ограничатся врезанными камерами в дисплей. А вот основной модуль, конечно, будет многосенсорным, но точные характеристики камер пока не называются. Сообщается, что смартфоны получат оптику Leica, а максимальный зум увеличится со 100х до 200х.В Huawei готовятся переходить на собственную операционную систему Harmony OS и P50 имеет все шансы стать первым смартфоном, выпущенным на ней. Покупатели глобальной версии смогут выбирать между Android и фирменной ОС, а вот на внутреннем рынке Huawei предложит лишь Harmony OS.Ожидается, что Huawei представит новый смартфон в начале весны 2021 года. Цены на Huawei P50 не сообщаются. Актуальный P40 сейчас предлагается в России за 45 000 рублей.
https://ria.ru/20201022/huawei-1581049988.html
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Новости
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google android, huawei technologies, гаджеты, технологии

Инсайдеры рассекретили характеристики нового смартфона Huawei P50

11:52 18.01.2021 (обновлено: 11:55 18.01.2021)
 
© Фото : предоставлено HuaweiСмартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : предоставлено Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Флагманский смартфон от Huawei первой половины 2021 года получит несколько интересных функций. Так считают китайские сетевые информаторы, которые раскрыли часть характеристик смартфона.
Huawei традиционно выпустит несколько смартфонов - P50, P50 Pro и P50 Pro+. Базовая модель получит экран с частотой обновления 90 герц, тогда как старшие смогут обновлять картинку на 120 герцах. Диагонали экранов будут равняться 6,2-6,8 дюймам. Кроме того, старшие модели оснастят "экраном-водопадом", тогда как Huawei P50 получит плоское стекло.
"Сердцем" смартфонов станут 5-нм процессоры Kirin 9000 и Kirin 9000E. Последний, отличается менее производительной графической подсистемой и, видимо, достанется базовому Huawei P50.
Если верить инсайдерам, в китайской компании не решатся на эксперимент с "невидимой" подэкранной селфи-камерой — в семействе P50 ограничатся врезанными камерами в дисплей. А вот основной модуль, конечно, будет многосенсорным, но точные характеристики камер пока не называются. Сообщается, что смартфоны получат оптику Leica, а максимальный зум увеличится со 100х до 200х.
Huawei Mate 40 Pro - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 17:46Наука
Huawei представил "последний флагман" Mate 40 Pro
В Huawei готовятся переходить на собственную операционную систему Harmony OS и P50 имеет все шансы стать первым смартфоном, выпущенным на ней. Покупатели глобальной версии смогут выбирать между Android и фирменной ОС, а вот на внутреннем рынке Huawei предложит лишь Harmony OS.
Ожидается, что Huawei представит новый смартфон в начале весны 2021 года. Цены на Huawei P50 не сообщаются. Актуальный P40 сейчас предлагается в России за 45 000 рублей.
 
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