https://ria.ru/20210118/huawei-1593480041.html

Инсайдеры рассекретили характеристики нового смартфона Huawei P50

Инсайдеры рассекретили характеристики нового смартфона Huawei P50

Флагманский смартфон от Huawei первой половины 2021 года получит несколько интересных функций. Так считают китайские сетевые информаторы, которые раскрыли часть РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:52

2021-01-18T11:52

2021-01-18T11:55

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Флагманский смартфон от Huawei первой половины 2021 года получит несколько интересных функций. Так считают китайские сетевые информаторы, которые раскрыли часть характеристик смартфона.Huawei традиционно выпустит несколько смартфонов - P50, P50 Pro и P50 Pro+. Базовая модель получит экран с частотой обновления 90 герц, тогда как старшие смогут обновлять картинку на 120 герцах. Диагонали экранов будут равняться 6,2-6,8 дюймам. Кроме того, старшие модели оснастят "экраном-водопадом", тогда как Huawei P50 получит плоское стекло."Сердцем" смартфонов станут 5-нм процессоры Kirin 9000 и Kirin 9000E. Последний, отличается менее производительной графической подсистемой и, видимо, достанется базовому Huawei P50.Если верить инсайдерам, в китайской компании не решатся на эксперимент с "невидимой" подэкранной селфи-камерой — в семействе P50 ограничатся врезанными камерами в дисплей. А вот основной модуль, конечно, будет многосенсорным, но точные характеристики камер пока не называются. Сообщается, что смартфоны получат оптику Leica, а максимальный зум увеличится со 100х до 200х.В Huawei готовятся переходить на собственную операционную систему Harmony OS и P50 имеет все шансы стать первым смартфоном, выпущенным на ней. Покупатели глобальной версии смогут выбирать между Android и фирменной ОС, а вот на внутреннем рынке Huawei предложит лишь Harmony OS.Ожидается, что Huawei представит новый смартфон в начале весны 2021 года. Цены на Huawei P50 не сообщаются. Актуальный P40 сейчас предлагается в России за 45 000 рублей.

https://ria.ru/20201022/huawei-1581049988.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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