https://ria.ru/20210118/gosduma-1593559022.html
ГД в весеннюю сессию планирует проводить не более двух заседаний в неделю
ГД в весеннюю сессию планирует проводить не более двух заседаний в неделю
Госдума из-за сохраняющихся ограничений по коронавирусу в весеннюю сессию планирует проводить не более двух пленарных заседаний в неделю - во вторник и среду,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:15
2021-01-18T17:15
2021-01-18T17:16
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Госдума из-за сохраняющихся ограничений по коронавирусу в весеннюю сессию планирует проводить не более двух пленарных заседаний в неделю - во вторник и среду, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета ГД.Он пояснил, что в случае "крайней необходимости", для рассмотрения срочных вопросов пленарное заседание может состояться и в четверг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/gosduma-1590323552.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр жуков, госдума рф, политика