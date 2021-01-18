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ГД в весеннюю сессию планирует проводить не более двух заседаний в неделю
ГД в весеннюю сессию планирует проводить не более двух заседаний в неделю
Госдума из-за сохраняющихся ограничений по коронавирусу в весеннюю сессию планирует проводить не более двух пленарных заседаний в неделю - во вторник и среду,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:15
2021-01-18T17:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр жуков
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Госдума из-за сохраняющихся ограничений по коронавирусу в весеннюю сессию планирует проводить не более двух пленарных заседаний в неделю - во вторник и среду, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета ГД.Он пояснил, что в случае "крайней необходимости", для рассмотрения срочных вопросов пленарное заседание может состояться и в четверг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр жуков, госдума рф, политика

ГД в весеннюю сессию планирует проводить не более двух заседаний в неделю

17:15 18.01.2021 (обновлено: 17:16 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Госдума из-за сохраняющихся ограничений по коронавирусу в весеннюю сессию планирует проводить не более двух пленарных заседаний в неделю - во вторник и среду, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета ГД.
"Мы обсудили график работы, в принципе, решено в связи с тем, что ковидные ограничения сохраняются, стараться проводить не более двух заседаний в неделю – вторник, среда", - сказал Жуков.
Он пояснил, что в случае "крайней необходимости", для рассмотрения срочных вопросов пленарное заседание может состояться и в четверг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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