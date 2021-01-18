https://ria.ru/20210118/gorynych-1593497329.html

"Змей Горыныч" топит снег на военных аэродромах юга России

"Змей Горыныч" топит снег на военных аэродромах юга России

Военные задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К "Змей Горыныч" для расчистки аэродромов Южного военного округа от снега, сообщает... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:59

2021-01-18T12:59

2021-01-18T12:59

южный военный округ

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593579835_112:0:542:242_1920x0_80_0_0_9fa5a5ba6924cda584e971b80638d533.png

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Военные задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К "Змей Горыныч" для расчистки аэродромов Южного военного округа от снега, сообщает пресс-служба ЮВО.С помощью спецтехники очищены взлетно-посадочные полосы аэродромов штурмовой, истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации ЮВО.В настоящее время учебно-тренировочные полеты в авиационных частях ЮВО проводятся как обычно.По данным военных, сильный снегопад на Юге России не повлиял на боеготовность авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/moroz-1593468587.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный военный округ, безопасность