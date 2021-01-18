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"Змей Горыныч" топит снег на военных аэродромах юга России
"Змей Горыныч" топит снег на военных аэродромах юга России
Военные задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К "Змей Горыныч" для расчистки аэродромов Южного военного округа от снега, сообщает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:59
2021-01-18T12:59
2021-01-18T12:59
южный военный округ
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Военные задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К "Змей Горыныч" для расчистки аэродромов Южного военного округа от снега, сообщает пресс-служба ЮВО.С помощью спецтехники очищены взлетно-посадочные полосы аэродромов штурмовой, истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации ЮВО.В настоящее время учебно-тренировочные полеты в авиационных частях ЮВО проводятся как обычно.По данным военных, сильный снегопад на Юге России не повлиял на боеготовность авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
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южный военный округ, безопасность
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости.
Военные задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К "Змей Горыныч" для расчистки аэродромов Южного военного округа от снега, сообщает пресс-служба ЮВО
.
"В Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье и на Кубани для очистки аэродромов ЮВО от снежно-ледяного образования военнослужащие задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К "Змей Горыныч", - говорится в сообщении.
С помощью спецтехники очищены взлетно-посадочные полосы аэродромов штурмовой, истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации ЮВО.
В настоящее время учебно-тренировочные полеты в авиационных частях ЮВО проводятся как обычно.
По данным военных, сильный снегопад на Юге России не повлиял на боеготовность авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.