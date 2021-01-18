https://ria.ru/20210118/golikova-1593523158.html
Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19
Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о высокой эффективности и безопасности российских препаратов от коронавируса. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:42
2021-01-18T14:42
2021-01-18T14:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о высокой эффективности и безопасности российских препаратов от коронавируса.Она отметила, что перед прививкой гражданин должен подписать добровольное информированное согласие. Вакцинация производится гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsiny-1593481962.html
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коронавирус в россии, татьяна голикова, общество