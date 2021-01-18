https://ria.ru/20210118/golikova-1593523158.html

Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19

Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о высокой эффективности и безопасности российских препаратов от коронавируса. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:42

2021-01-18T14:42

2021-01-18T14:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588660725_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_a405fe9ad69ef567cdddb0a9f5153968.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о высокой эффективности и безопасности российских препаратов от коронавируса.Она отметила, что перед прививкой гражданин должен подписать добровольное информированное согласие. Вакцинация производится гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsiny-1593481962.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, татьяна голикова, общество