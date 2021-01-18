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Найдено тело россиянина, капитана затонувшего в Турции судна "Арвин"
Найдено тело россиянина, капитана затонувшего в Турции судна "Арвин"
Турецкая береговая охрана нашла тело россиянина, капитана украинского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:58
2021-01-18T16:32
российский профсоюз моряков
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение украинского судна в турции
турция
в мире
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МОСКВА/АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Турецкая береговая охрана нашла тело россиянина, капитана украинского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", — сказал собеседник агентства.Обнаружение тела россиянина подтвердило российское посольство в Анкаре. "Приносим соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении дипмиссии.Украинский сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции накануне днем. На борту были 12 человек: двое россиян и десять украинцев. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти, среди них — старший техник россиянин Николай Кринов. Всех спасенных доставили в больницу, их состояние удовлетворительное. Поиски еще трех моряков продолжаются.В Росморречфлоте добавили, что турецкая береговая охрана сообщает о плохой погоде в районе крушения: скорость ветра достигает 12-14 метров в секунду, волны — полтора-два метра, температура воды от нуля до плюс одного. "Ветер меняется с северного на южный, но разнонаправленная зыбь сильно затрудняет извлечение оставшихся тел", — сказали в ведомстве.
черное море
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
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российский профсоюз моряков, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), видео, крушение украинского судна в турции, турция, в мире
Найдено тело россиянина, капитана затонувшего в Турции судна "Арвин"
МОСКВА/АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Турецкая береговая охрана нашла тело россиянина, капитана украинского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
2021-01-18T14:58
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Найдено тело россиянина, капитана затонувшего в Турции судна "Арвин"

14:58 18.01.2021 (обновлено: 16:32 18.01.2021)
 
© РИА НовостиСухогруз "Арвин" в Черном море у берегов Турции. Кадр видео
Сухогруз Арвин в Черном море у берегов Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА/АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Турецкая береговая охрана нашла тело россиянина, капитана украинского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", — сказал собеседник агентства.
Обнаружение тела россиянина подтвердило российское посольство в Анкаре.
"Приносим соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении дипмиссии.
Украинский сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции накануне днем. На борту были 12 человек: двое россиян и десять украинцев. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти, среди них — старший техник россиянин Николай Кринов. Всех спасенных доставили в больницу, их состояние удовлетворительное. Поиски еще трех моряков продолжаются.
В Росморречфлоте добавили, что турецкая береговая охрана сообщает о плохой погоде в районе крушения: скорость ветра достигает 12-14 метров в секунду, волны — полтора-два метра, температура воды от нуля до плюс одного. "Ветер меняется с северного на южный, но разнонаправленная зыбь сильно затрудняет извлечение оставшихся тел", — сказали в ведомстве.
 
Российский профсоюз моряковЧерное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение украинского судна в ТурцииТурцияВ мире
 
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