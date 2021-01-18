https://ria.ru/20210118/gibel-1593528047.html

Найдено тело россиянина, капитана затонувшего в Турции судна "Арвин"

Найдено тело россиянина, капитана затонувшего в Турции судна "Арвин"

Турецкая береговая охрана нашла тело россиянина, капитана украинского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:58

2021-01-18T14:58

2021-01-18T16:32

российский профсоюз моряков

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение украинского судна в турции

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593420433_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0631c02684dd53683852af11371f806.jpg

МОСКВА/АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Турецкая береговая охрана нашла тело россиянина, капитана украинского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", — сказал собеседник агентства.Обнаружение тела россиянина подтвердило российское посольство в Анкаре. "Приносим соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении дипмиссии.Украинский сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции накануне днем. На борту были 12 человек: двое россиян и десять украинцев. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти, среди них — старший техник россиянин Николай Кринов. Всех спасенных доставили в больницу, их состояние удовлетворительное. Поиски еще трех моряков продолжаются.В Росморречфлоте добавили, что турецкая береговая охрана сообщает о плохой погоде в районе крушения: скорость ветра достигает 12-14 метров в секунду, волны — полтора-два метра, температура воды от нуля до плюс одного. "Ветер меняется с северного на южный, но разнонаправленная зыбь сильно затрудняет извлечение оставшихся тел", — сказали в ведомстве.

черное море

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими. 2021-01-18T14:58 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский профсоюз моряков, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), видео, крушение украинского судна в турции, турция, в мире