https://ria.ru/20210118/gaz-1593471286.html

Украина ввела госрегулирование цен на газ

Украина ввела госрегулирование цен на газ

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник ввел государственное регулирование цен на газ до завершения карантина из-за коронавируса или... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:15

2021-01-18T11:15

2021-01-18T11:40

нафтогаз украины

национальный антитеррористический комитет рф

украина

в мире

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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник ввел государственное регулирование цен на газ до завершения карантина из-за коронавируса или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр, что позволит снизить стоимость голубого топлива для населения в среднем до 30%, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.В стране с августа 2020 года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут самостоятельно выбрать себе поставщика газа. Поставщики продавали газ населению от 6,99 до 10 гривен (0,25 – 0,35 доллара) за кубометр. С 1 января на Украине подорожал газ, также кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже вторую неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ.По его словам, если бы правительство не вмешалось в ценообразование газа, то с февраля стоимость голубого топлива для населения могла составить более 12 гривен (около 0,43 доллара) за кубометр.Премьер также сказал, что в отопительном сезоне 2018-2019 годов в зимние месяцы стоимость коммунальных услуг в среднем составляла 2,5-3 тысячи гривен (около 89-107 долларов) на домохозяйство или 75% от минимальной зарплаты на то время. Зафиксированная цена на газ позволит снизить стоимость коммунальных услуг примерно на 500 гривен (около 18 долларов) и будет составлять примерно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты.Кроме того, Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), в ближайшее время зафиксирует тариф на распределение газа, так называемую абонплату, на уровне 1,79 гривны (0,06 доллара), что будет ниже примерно на 50% от действующих тарифов.Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/gaz-1592911382.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/gaz-1591291054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, украина, в мире