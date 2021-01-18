Все о гастрите: как его распознать и лечить
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Гастрит считается одним из наиболее распространенных заболеваний, который встречается у взрослых и детей. О симптомах и лечении — в материале РИА Новости.
Что такое гастрит?
Гастрит — это воспалительный процесс слизистой оболочки желудка, который развивается годами и приводит к нарушению основных его функций, в особенности секреторной. При заболевании атрофируются эпителиальные клетки, ухудшается их регенерация и слизистая истончается. Из-за этого поступающая пища плохо переваривается и хуже всасываются питательные вещества. По статистике, гастрит составляет 80-85% всех болезней желудка. Его риск увеличивается с возрастом, однако он встречается и у детей. Заболевание может протекать бессимптомно, не вызывая дискомфорта у пациента. В большинстве случаев гастрит можно вылечить при правильной диагностике его причины.
Причины и симптомы заболевания
В 90-е годы прошлого века ученые установили бактериальное происхождение болезни. Оказалось, что многие язвы желудка и гастрит вызывает бактерия Helicobacter pylori, которая может существовать в агрессивной среде желудка. Кроме этого, заболевание возникает из-за аутоиммунных процессов, когда организм сам разрушает слизистую оболочку.
Другая причина — длительный прием лекарств, например, нестероидных противовоспалительных препаратов, а также воздействие иных химических веществ. Привести к гастриту может и неправильное питание, употребление алкоголя, курение, частые стрессы, нарушение обмена веществ, аллергические реакции, вирусные инфекции, ослабление иммунитета, радиация, переедание, заболевание других органов, паразиты.
Симптомы гастрита, как правило, включают тяжесть после еды, боль в желудке, тошноту, рвоту, изжогу, отрыжку, вздутие живота. Также может пропасть аппетит, возникнуть общая слабость. При обострении гастрита проявлятся такие же симптомы.
Среди осложнений заболевания можно выделить анемию, язвы, разрыв стенки желудка, кровотечение, опухоли на слизистой оболочке.
Виды гастрита
Существуют две формы заболевания: острая и хроническая. Острый гастрит бывает следующих видов:
В кабинете гастроскопии
- —Катаральный гастрит. Чаще всего появляется в результате аллергии, неправильного питания или отравления. Имеет легкую форму, при которой поражается верхний слой слизистой.
- —Фибринозный гастрит. При нем возникает дифтеритическое воспаление слизистой оболочки, а желудок покрывается пленкой из белка — фибрина. Из симптомов для этого заболевания характерны рвота, боль в животе и повышение температуры.
- —Эрозивный гастрит. Поражает слизистую и вызывает на ней образование эрозии;
- —Флегмонозный гастрит. Характеризуется гнойным воспалением стенок желудка. Возникает из-за травм, осложнений после язвы и других тяжелых заболеваний.
Хроническим гастрит становится, когда воспаление желудка со специфическими симптомами повторяется регулярно в течение долгого времени. Он бывает с повышенной и пониженной кислотностью.
Основы домашней терапии
"Лечение гастрита в домашних условиях подразумевает нормализацию образа жизни, соблюдение режима труда и отдыха и диетических рекомендаций, выполнение физических упражнений, — рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог клиники "МедикСити" Светлана Грук. — Также необходимо полноценно спать, отказаться от курения и алкоголя, принимать препараты, которые восстанавливают слизистую оболочку желудка и снимают воспаление. Если гастрит с повышенной кислотностью, то ограничиваются сильные возбудители секреции желудка. Например, острая, жирная, жареная еда, алкоголь, кофе, мучное, кисломолочные продукты".
При этом важно, каким способом блюдо подвергалось тепловой обработке.
"Пищу необходимо есть в протертом, вареном виде или сделанную на пару, — продолжила врач. — Отдельные блюда запекают без корочки. Можно употреблять рыбу и негрубые сорта мяса, но следует хорошо их пережевывать. Умеренно ограничена поваренная соль, исключены очень холодные и горячие блюда. Режим питания: 5-6 раз в день. Перед сном можно выпивать молоко, сливки. При гастритах с пониженной кислотностью диета физиологически полноценная, с умеренной стимуляцией секреции пищеварительных органов. Рекомендованы супы на обезжиренных овощных бульонах, кефир, простокваша, творог, нежирные сорта мяса, кисель, компот, овощи в виде пудингов, котлеты, какао, кофе с молоком, сливочное, подсолнечное масло".
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Народная медицина при лечении гастрита
"Народные средства не только не показаны при лечении гастрита, но могут и усугубить состояние больного. Тактика лечения напрямую зависит от этиологии заболевания, сопутствующих заболеваний пациента", — прокомментировала специалист.
Эксперты сходятся во мнении, что попытки вылечить гастрит дома могут грозить осложнениями и не приведут ни к чему хорошему.
Лечение
При первых признаках болезни нужно незамедлительно обратиться ко врачу.
"Доктор назначит необходимые исследования для установления этиологии заболевания, оценит степень тяжести повреждения слизистой оболочки желудка, подберет лекарственные препараты, а также даст рекомендации по санаторно-курортному лечению при гастрите в период стихающего обострения заболевания", — подчеркнула Светлана Грук.
Медикаментозная терапия включает в себя антисекреторные препараты, снижающие кислотность желудочного сока, гастропротекторы, спазмолитики, прокинетики, антибактериальные препараты при наличии инфекции, препараты, способствующие заживлению эрозий слизистой оболочки.
Лечение острого гастрита в начальной стадии, как правило, начинается с промывания желудка. Затем пищу нельзя есть в течение суток, позже расширяется список разрешенных продуктов.
Лечение хронического гастрита представляет собой целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния больного. Их назначает врач.
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