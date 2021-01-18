https://ria.ru/20210118/gastrit-1593589743.html

Все о гастрите: как его распознать и лечить

Все о гастрите: как его распознать и лечить

Гастрит считается одним из наиболее распространенных заболеваний, который встречается у взрослых и детей. О симптомах и лечении — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T20:44

2021-01-18T20:44

2021-01-18T20:44

здоровый образ жизни (зож)

россия

здоровье

здоровье - общество

питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1395d6605b893d38e08228299c9b5ed.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Гастрит считается одним из наиболее распространенных заболеваний, который встречается у взрослых и детей. О симптомах и лечении — в материале РИА Новости. Что такое гастрит?Гастрит — это воспалительный процесс слизистой оболочки желудка, который развивается годами и приводит к нарушению основных его функций, в особенности секреторной. При заболевании атрофируются эпителиальные клетки, ухудшается их регенерация и слизистая истончается. Из-за этого поступающая пища плохо переваривается и хуже всасываются питательные вещества. По статистике, гастрит составляет 80-85% всех болезней желудка. Его риск увеличивается с возрастом, однако он встречается и у детей. Заболевание может протекать бессимптомно, не вызывая дискомфорта у пациента. В большинстве случаев гастрит можно вылечить при правильной диагностике его причины. Причины и симптомы заболеванияВ 90-е годы прошлого века ученые установили бактериальное происхождение болезни. Оказалось, что многие язвы желудка и гастрит вызывает бактерия Helicobacter pylori, которая может существовать в агрессивной среде желудка. Кроме этого, заболевание возникает из-за аутоиммунных процессов, когда организм сам разрушает слизистую оболочку. Другая причина — длительный прием лекарств, например, нестероидных противовоспалительных препаратов, а также воздействие иных химических веществ. Привести к гастриту может и неправильное питание, употребление алкоголя, курение, частые стрессы, нарушение обмена веществ, аллергические реакции, вирусные инфекции, ослабление иммунитета, радиация, переедание, заболевание других органов, паразиты. Симптомы гастрита, как правило, включают тяжесть после еды, боль в желудке, тошноту, рвоту, изжогу, отрыжку, вздутие живота. Также может пропасть аппетит, возникнуть общая слабость. При обострении гастрита проявлятся такие же симптомы. Среди осложнений заболевания можно выделить анемию, язвы, разрыв стенки желудка, кровотечение, опухоли на слизистой оболочке. Виды гастритаСуществуют две формы заболевания: острая и хроническая. Острый гастрит бывает следующих видов:Хроническим гастрит становится, когда воспаление желудка со специфическими симптомами повторяется регулярно в течение долгого времени. Он бывает с повышенной и пониженной кислотностью. Основы домашней терапииПри этом важно, каким способом блюдо подвергалось тепловой обработке. "Пищу необходимо есть в протертом, вареном виде или сделанную на пару, — продолжила врач. — Отдельные блюда запекают без корочки. Можно употреблять рыбу и негрубые сорта мяса, но следует хорошо их пережевывать. Умеренно ограничена поваренная соль, исключены очень холодные и горячие блюда. Режим питания: 5-6 раз в день. Перед сном можно выпивать молоко, сливки. При гастритах с пониженной кислотностью диета физиологически полноценная, с умеренной стимуляцией секреции пищеварительных органов. Рекомендованы супы на обезжиренных овощных бульонах, кефир, простокваша, творог, нежирные сорта мяса, кисель, компот, овощи в виде пудингов, котлеты, какао, кофе с молоком, сливочное, подсолнечное масло". Народная медицина при лечении гастритаЭксперты сходятся во мнении, что попытки вылечить гастрит дома могут грозить осложнениями и не приведут ни к чему хорошему. ЛечениеПри первых признаках болезни нужно незамедлительно обратиться ко врачу.Медикаментозная терапия включает в себя антисекреторные препараты, снижающие кислотность желудочного сока, гастропротекторы, спазмолитики, прокинетики, антибактериальные препараты при наличии инфекции, препараты, способствующие заживлению эрозий слизистой оболочки.Лечение острого гастрита в начальной стадии, как правило, начинается с промывания желудка. Затем пищу нельзя есть в течение суток, позже расширяется список разрешенных продуктов. Лечение хронического гастрита представляет собой целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния больного. Их назначает врач.

https://ria.ru/20210118/krov-1593446600.html

https://rsport.ria.ru/20210107/izzhoga-1592179675.html

https://ria.ru/20200716/1574420377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), россия, здоровье, здоровье - общество, питание, общество