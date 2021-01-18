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"Раскрыли районы": куда нацелил оружие военный флот США
"Раскрыли районы": куда нацелил оружие военный флот США
"Сдерживать и побеждать" — начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей представил "Навигационный план" на ближайшее десятилетие. Главное в документе —... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:00
2021-01-18T08:08
россия
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
москва
китай
сша
пентагон
безопасность
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. "Сдерживать и побеждать" — начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей представил "Навигационный план" на ближайшее десятилетие. Главное в документе — американский флот должен доминировать в Мировом океане. Цель глобального контроля — спокойная и сытая жизнь американцев на родине. Однако в тексте отчетливо прослеживается и неприкрытая агрессия против других стран. Что задумали адмиралы из Вашингтона — в материале РИА Новости.Мировые конкурентыАмериканский флот вовлечен в долгосрочную конкуренцию, угрожающую безопасности и образу жизни граждан США, подчеркивают авторы документа. Командованию ВМС нельзя терять ни минуты: нужно активно действовать, чтобы сохранить баланс сил не только в наступившем десятилетии, но и на протяжении всего XXI века. Главные соперники и "нарушители" глобального спокойствия — Россия и Китай. Эти страны, по мнению американских адмиралов, подрывают свободу на море, долгое время приносившую пользу всему миру.Москва и Пекин пытаются "несправедливо контролировать" доступ к ценным морским ресурсам за пределами территориальных вод, "запугивают соседей", "силой навязывая им свои притязания", "держат под прицелами дальнобойных ракет важнейшие водные пути". Американцам категорически не нравится разработка Россией современных ракетных кораблей и подводных лодок, гиперзвуковых ракет, тактического ядерного оружия. Российский флот, утверждают в Пентагоне, усиливает активность по всему миру, развертывает силы все ближе к берегам Соединенных Штатов. Поэтому "Россию необходимо надежно контролировать". Беспокойство вызывает и стремительно развивающийся китайский флот — по мнению американских аналитиков, крупнейший в мире. Пекин якобы бросает вызов Вашингтону и его союзникам и становится самой острой и долгосрочной угрозой. В то же время отмечается, что США — морская держава и ее процветание и безопасность зависят от способности сохранить преимущество на море. Для этого необходимо распространить свою военно-морскую мощь "на каждый уголок Мирового океана". Американцы продолжат плавать и летать везде, где позволяет международное право, а также развертывать силы в различных регионах мира, чтобы оспорить "чрезмерные морские амбиции" конкурентов и нивелировать их боевые возможности.Усиление флотаТак, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами "защищают США от ядерного нападения", а силы специальных операций "готовы застигнуть врасплох самого сильного противника". Адмиралы уверяют, что ВМС способны высадить десант на любой берег, чтобы поддерживать наземные силы. ВМС "располагают всеми средствами, необходимыми для сдерживания агрессии, в том числе и нетрадиционными". В частности, имеются в виду информационные, кибернетические технологии и другие виды вооружений, позволяющие атаковать с моря, из-под воды и с воздуха. Значительную роль в современном противостоянии на море в ближайшие годы США отводят искусственному интеллекту. Такие системы, уверяют в ВМС, доказали эффективность и превосходство в бою, поэтому флот будет модернизироваться с их массовым использованием. Беспилотные морские платформы тоже "жизненно важны". Они обеспечат преимущество в разведке, наблюдении и повысят наступательные возможности флота. К концу десятилетия личный состав ВМС должен уметь уверенно и слаженно работать в тесной связке с роботизированными аппаратами. Командование ВМС США считает, что для реализации всех намеченных планов флот нужно усилить и расширить. Требуется больше атомных подводных лодок и надводных кораблей с высокими наступательными возможностями. Причем новые корабли должны быть компактными, как, например, перспективные фрегаты класса "Созвездие".Пентагон не списывает со счетов и авианосцы. Это по-прежнему гордость ВМС и главный инструмент демонстрации силы. Отмечается особая значимость подводных сил флота. Тут приоритет — атомные стратегические субмарины класса "Колумбия", а также многоцелевые "Вирджинии". "Цифра" и лазерыКомандование ВМС признает, что одной лишь техникой не обойтись. Надо тщательней обучать личный состав — в том числе для лучшего понимания нюансов поведения противника. По мнению адмиралов, "моряки должны не просто наблюдать и быстро реагировать на угрозы, а инстинктивно предугадывать действия противостоящей стороны за счет глубокого знания особенностей менталитета граждан той или иной страны". Сценарии "предстоящих конфликтов" будут отрабатываться на учениях по всему земному шару — от Крайнего Севера до западной части Тихого океана. Например, в этом году ВМС США проведут крупномасштабные маневры нескольких авианосных групп с десантными операциями. Там впервые задействуют небольшие тактические кибер-группы, применяющие новые наступательные вооружения и информационные ресурсы. Адмирал Гилдей говорил ранее, что масштабы этих маневров будут "невиданными в новейшей истории".Информационные и цифровые технологии в стратегии ВМС США занимают центральное место. Без них теперь невозможны боевые действия. "Цифра" решает все, позволяет быстро и эффективно вести морской и сухопутный бой. В ВМС полагают, что "противники США рассчитывают прорывать оборону флота огромным количеством ракет". Поэтому Пентагон задействует множество стационарных и мобильных систем обнаружения, радары подводных лодок и морских беспилотников, усилит оборонительные возможности кораблей и самолетов. При этом в ближнем бою, наряду с обычным, планируется применять и энергетическое оружие.
https://ria.ru/20201125/protivoraketa-1586139688.html
https://ria.ru/20201028/flot-ssha-1581791098.html
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россия, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, москва, китай, сша, пентагон, безопасность

"Раскрыли районы": куда нацелил оружие военный флот США

08:00 18.01.2021 (обновлено: 08:08 18.01.2021)
 
© Фото : U.S. Navy/ Matt BrownУдарная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон". 31 марта 2017
Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : U.S. Navy/ Matt Brown
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. "Сдерживать и побеждать" — начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей представил "Навигационный план" на ближайшее десятилетие. Главное в документе — американский флот должен доминировать в Мировом океане. Цель глобального контроля — спокойная и сытая жизнь американцев на родине. Однако в тексте отчетливо прослеживается и неприкрытая агрессия против других стран. Что задумали адмиралы из Вашингтона — в материале РИА Новости.

Мировые конкуренты

Американский флот вовлечен в долгосрочную конкуренцию, угрожающую безопасности и образу жизни граждан США, подчеркивают авторы документа. Командованию ВМС нельзя терять ни минуты: нужно активно действовать, чтобы сохранить баланс сил не только в наступившем десятилетии, но и на протяжении всего XXI века.
Главные соперники и "нарушители" глобального спокойствия — Россия и Китай. Эти страны, по мнению американских адмиралов, подрывают свободу на море, долгое время приносившую пользу всему миру.
Москва и Пекин пытаются "несправедливо контролировать" доступ к ценным морским ресурсам за пределами территориальных вод, "запугивают соседей", "силой навязывая им свои притязания", "держат под прицелами дальнобойных ракет важнейшие водные пути".
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Американцам категорически не нравится разработка Россией современных ракетных кораблей и подводных лодок, гиперзвуковых ракет, тактического ядерного оружия. Российский флот, утверждают в Пентагоне, усиливает активность по всему миру, развертывает силы все ближе к берегам Соединенных Штатов. Поэтому "Россию необходимо надежно контролировать".
Беспокойство вызывает и стремительно развивающийся китайский флот — по мнению американских аналитиков, крупнейший в мире. Пекин якобы бросает вызов Вашингтону и его союзникам и становится самой острой и долгосрочной угрозой.
В то же время отмечается, что США — морская держава и ее процветание и безопасность зависят от способности сохранить преимущество на море. Для этого необходимо распространить свою военно-морскую мощь "на каждый уголок Мирового океана". Американцы продолжат плавать и летать везде, где позволяет международное право, а также развертывать силы в различных регионах мира, чтобы оспорить "чрезмерные морские амбиции" конкурентов и нивелировать их боевые возможности.
© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine

Усиление флота

Так, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами "защищают США от ядерного нападения", а силы специальных операций "готовы застигнуть врасплох самого сильного противника". Адмиралы уверяют, что ВМС способны высадить десант на любой берег, чтобы поддерживать наземные силы.
ВМС "располагают всеми средствами, необходимыми для сдерживания агрессии, в том числе и нетрадиционными". В частности, имеются в виду информационные, кибернетические технологии и другие виды вооружений, позволяющие атаковать с моря, из-под воды и с воздуха.
Значительную роль в современном противостоянии на море в ближайшие годы США отводят искусственному интеллекту. Такие системы, уверяют в ВМС, доказали эффективность и превосходство в бою, поэтому флот будет модернизироваться с их массовым использованием.
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Беспилотные морские платформы тоже "жизненно важны". Они обеспечат преимущество в разведке, наблюдении и повысят наступательные возможности флота. К концу десятилетия личный состав ВМС должен уметь уверенно и слаженно работать в тесной связке с роботизированными аппаратами.
Командование ВМС США считает, что для реализации всех намеченных планов флот нужно усилить и расширить. Требуется больше атомных подводных лодок и надводных кораблей с высокими наступательными возможностями. Причем новые корабли должны быть компактными, как, например, перспективные фрегаты класса "Созвездие".
Пентагон не списывает со счетов и авианосцы. Это по-прежнему гордость ВМС и главный инструмент демонстрации силы. Отмечается особая значимость подводных сил флота. Тут приоритет — атомные стратегические субмарины класса "Колумбия", а также многоцелевые "Вирджинии".
© Фото : US NavyПервая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774)
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774) - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : US Navy
Первая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774)

"Цифра" и лазеры

Командование ВМС признает, что одной лишь техникой не обойтись. Надо тщательней обучать личный состав — в том числе для лучшего понимания нюансов поведения противника. По мнению адмиралов, "моряки должны не просто наблюдать и быстро реагировать на угрозы, а инстинктивно предугадывать действия противостоящей стороны за счет глубокого знания особенностей менталитета граждан той или иной страны".
Сценарии "предстоящих конфликтов" будут отрабатываться на учениях по всему земному шару — от Крайнего Севера до западной части Тихого океана. Например, в этом году ВМС США проведут крупномасштабные маневры нескольких авианосных групп с десантными операциями.
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Там впервые задействуют небольшие тактические кибер-группы, применяющие новые наступательные вооружения и информационные ресурсы. Адмирал Гилдей говорил ранее, что масштабы этих маневров будут "невиданными в новейшей истории".
Информационные и цифровые технологии в стратегии ВМС США занимают центральное место. Без них теперь невозможны боевые действия. "Цифра" решает все, позволяет быстро и эффективно вести морской и сухопутный бой.
В ВМС полагают, что "противники США рассчитывают прорывать оборону флота огромным количеством ракет". Поэтому Пентагон задействует множество стационарных и мобильных систем обнаружения, радары подводных лодок и морских беспилотников, усилит оборонительные возможности кораблей и самолетов. При этом в ближнем бою, наряду с обычным, планируется применять и энергетическое оружие.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
 
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