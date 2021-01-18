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В Эстонии два пожилых человека умерли после прививки от COVID-19
В Эстонии два пожилых человека умерли после прививки от COVID-19
Два пожилых человека скончались в Эстонии после прививки от коронавируса, также было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:27
2021-01-18T19:27
2021-01-18T19:27
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Два пожилых человека скончались в Эстонии после прививки от коронавируса, также было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала вакцинации 27 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба лекарственного департамента республики.Лекарственному департаменту известно о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 лет). Побочных эффектов после вакцинации у них не возникло (в том числе температуры и рвоты) и, по оценке врачей, в этих двух случаях связи с вакциной нет, говорится в сообщении.С 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время департамент получил информацию о побочных действиях вакцины от 87 человек.В остальных сообщениях говорилось о боли в месте укола, отеках, покраснениях, боли в руке, куда был сделан укол, и онемениях. Также отмечались головные боли, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, температура, озноб, чувство жара, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы и оцепеневшие мышцы.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 37 344, за время пандемии коронавирус унес 333 жизни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, эстония, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости.
Два пожилых человека скончались в Эстонии
после прививки от коронавируса, также было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала вакцинации 27 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба лекарственного департамента республики.
Лекарственному департаменту известно о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 лет). Побочных эффектов после вакцинации у них не возникло (в том числе температуры и рвоты) и, по оценке врачей, в этих двух случаях связи с вакциной нет, говорится в сообщении.
С 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время департамент получил информацию о побочных действиях вакцины от 87 человек.
"Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней", - отмечает департамент.
В остальных сообщениях говорилось о боли в месте укола, отеках, покраснениях, боли в руке, куда был сделан укол, и онемениях. Также отмечались головные боли, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, температура, озноб, чувство жара, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы и оцепеневшие мышцы.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 37 344, за время пандемии коронавирус унес 333 жизни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.