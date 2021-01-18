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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/estoniya-1593579685.html
В Эстонии два пожилых человека умерли после прививки от COVID-19
В Эстонии два пожилых человека умерли после прививки от COVID-19
Два пожилых человека скончались в Эстонии после прививки от коронавируса, также было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:27
2021-01-18T19:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Два пожилых человека скончались в Эстонии после прививки от коронавируса, также было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала вакцинации 27 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба лекарственного департамента республики.Лекарственному департаменту известно о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 лет). Побочных эффектов после вакцинации у них не возникло (в том числе температуры и рвоты) и, по оценке врачей, в этих двух случаях связи с вакциной нет, говорится в сообщении.С 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время департамент получил информацию о побочных действиях вакцины от 87 человек.В остальных сообщениях говорилось о боли в месте укола, отеках, покраснениях, боли в руке, куда был сделан укол, и онемениях. Также отмечались головные боли, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, температура, озноб, чувство жара, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы и оцепеневшие мышцы.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 37 344, за время пандемии коронавирус унес 333 жизни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, эстония, в мире

В Эстонии два пожилых человека умерли после прививки от COVID-19

19:27 18.01.2021
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Два пожилых человека скончались в Эстонии после прививки от коронавируса, также было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала вакцинации 27 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба лекарственного департамента республики.
Лекарственному департаменту известно о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 лет). Побочных эффектов после вакцинации у них не возникло (в том числе температуры и рвоты) и, по оценке врачей, в этих двух случаях связи с вакциной нет, говорится в сообщении.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 09:32
Американский врач умер после прививки вакциной Pfizer
С 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время департамент получил информацию о побочных действиях вакцины от 87 человек.

"Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней", - отмечает департамент.

В остальных сообщениях говорилось о боли в месте укола, отеках, покраснениях, боли в руке, куда был сделан укол, и онемениях. Также отмечались головные боли, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, температура, озноб, чувство жара, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы и оцепеневшие мышцы.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 14:43Распространение коронавируса
Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 37 344, за время пандемии коронавирус унес 333 жизни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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