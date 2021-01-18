Центр "Вектор" рассказал о противопоказаниях к применению "ЭпиВакКороны"
15:35 18.01.2021 (обновлено: 15:43 18.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" являются только тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительность к компонентам вакцины, врач при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также антигистаминные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор".
"Согласно текущей инструкции по применению пептидной вакцины "ЭпиВакКорона", противопоказанием являются лишь тяжелые формы аллергических заболеваний, а также гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим)", - говорится в сообщении.
За правильность назначения прививки отвечает врач, который при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также в случае необходимости - антигистаминные препараты, уточнили в пресс-службе.
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