Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/epivakkorona-1593537697.html
Центр "Вектор" рассказал о противопоказаниях к применению "ЭпиВакКороны"
Центр "Вектор" рассказал о противопоказаниях к применению "ЭпиВакКороны"
Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" являются только тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительность к... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:35
2021-01-18T15:43
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588782800_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_97d8db2db84230a60ef0617dc52c5f89.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" являются только тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительность к компонентам вакцины, врач при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также антигистаминные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор".За правильность назначения прививки отвечает врач, который при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также в случае необходимости - антигистаминные препараты, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588782800_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_37c5a5cc330020ffbce5519c26e65710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Центр "Вектор" рассказал о противопоказаниях к применению "ЭпиВакКороны"

15:35 18.01.2021 (обновлено: 15:43 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" являются только тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительность к компонентам вакцины, врач при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также антигистаминные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор".
"Согласно текущей инструкции по применению пептидной вакцины "ЭпиВакКорона", противопоказанием являются лишь тяжелые формы аллергических заболеваний, а также гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим)", - говорится в сообщении.
За правильность назначения прививки отвечает врач, который при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также в случае необходимости - антигистаминные препараты, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
03:32Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами
Лента новостейМолния