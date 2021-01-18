https://ria.ru/20210118/epivakkorona-1593537697.html

Центр "Вектор" рассказал о противопоказаниях к применению "ЭпиВакКороны"

Центр "Вектор" рассказал о противопоказаниях к применению "ЭпиВакКороны"

Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" являются только тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительность к... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:35

2021-01-18T15:35

2021-01-18T15:43

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" являются только тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительность к компонентам вакцины, врач при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также антигистаминные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор".За правильность назначения прививки отвечает врач, который при необходимости может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также в случае необходимости - антигистаминные препараты, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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