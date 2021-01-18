https://ria.ru/20210118/dtp-1593490205.html

В Костроме пять человек пострадали при столкновении двух автобусов

В Костроме пять человек пострадали при столкновении двух автобусов

Водитель и четыре пассажирки получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Костроме, сообщил в понедельник РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:33

2021-01-18T12:33

2021-01-18T16:25

кострома

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Водитель и четыре пассажирки получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Костроме, сообщил в понедельник РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.Авария произошла в 9.45 мск в понедельник на Кинешемском шоссе.По его словам, по первоначальной информации, в результате аварии травмы получили пять человек."Пострадали в салона автобуса четыре женщины и водитель. Их отвезли в медицинское учреждение", - добавил собеседник агентства.СК начал проверку по ДТП с двумя маршрутками в Костроме, где пострадали водитель и четыре пассажирки, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

https://ria.ru/20210118/zabaykale-1593465411.html

кострома

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кострома, происшествия