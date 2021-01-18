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В Костроме пять человек пострадали при столкновении двух автобусов
В Костроме пять человек пострадали при столкновении двух автобусов
Водитель и четыре пассажирки получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Костроме, сообщил в понедельник РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:33
2021-01-18T12:33
2021-01-18T16:25
кострома
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Водитель и четыре пассажирки получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Костроме, сообщил в понедельник РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.Авария произошла в 9.45 мск в понедельник на Кинешемском шоссе.По его словам, по первоначальной информации, в результате аварии травмы получили пять человек."Пострадали в салона автобуса четыре женщины и водитель. Их отвезли в медицинское учреждение", - добавил собеседник агентства.СК начал проверку по ДТП с двумя маршрутками в Костроме, где пострадали водитель и четыре пассажирки, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
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кострома, происшествия
ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости.
Водитель и четыре пассажирки получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Костроме
, сообщил в понедельник РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
Авария произошла в 9.45 мск в понедельник на Кинешемском шоссе.
"В стоящий автобус ПАЗ 81-го маршрута врезался другой ПАЗ - 38 маршрут. За рулем автобуса находился мужчина 1978 года рождения. Предварительно, ему стало плохо за рулем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по первоначальной информации, в результате аварии травмы получили пять человек.
"Пострадали в салона автобуса четыре женщины и водитель. Их отвезли в медицинское учреждение", - добавил собеседник агентства.
СК начал проверку по ДТП с двумя маршрутками в Костроме, где пострадали водитель и четыре пассажирки, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"По данному факту организована доследственная проверка. В ходе организованной проверки будут тщательно проверены все обстоятельства произошедшего, а также соблюдение перевозчиками требований безопасности жизни и здоровья потребителей при оказании услуг пассажирских перевозок", - сообщает следствие.