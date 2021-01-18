https://ria.ru/20210118/dtp-1593444833.html
В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
Два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли, еще трое пострадали в аварии с участием двух легковушек в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:15
2021-01-18T06:15
2021-01-18T06:15
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
авто
сургут
салехард
ханты-мансийск
дтп
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли, еще трое пострадали в аварии с участием двух легковушек в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление ГИБДД.Дорожный инцидент произошел в воскресенье на трассе Сургут - Салехард. Как уточняет ведомство, водитель за рулем Chevrolet Niva, совершая обгон, не убедился в безопасности этого маневра, из-за чего отечественный автомобиль на встречной полосе столкнулся с машиной Hyundai.В автоинспекции добавили, что водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира получили различные травмы. Источник РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что пострадавшие были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20210116/bashkiriya-1593337620.html
россия
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), авто, сургут, салехард, ханты-мансийск, дтп, происшествия