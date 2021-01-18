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В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
Два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли, еще трое пострадали в аварии с участием двух легковушек в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:15
2021-01-18T06:15
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
авто
сургут
салехард
ханты-мансийск
дтп
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли, еще трое пострадали в аварии с участием двух легковушек в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление ГИБДД.Дорожный инцидент произошел в воскресенье на трассе Сургут - Салехард. Как уточняет ведомство, водитель за рулем Chevrolet Niva, совершая обгон, не убедился в безопасности этого маневра, из-за чего отечественный автомобиль на встречной полосе столкнулся с машиной Hyundai.В автоинспекции добавили, что водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира получили различные травмы. Источник РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что пострадавшие были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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россия
сургут
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), авто, сургут, салехард, ханты-мансийск, дтп, происшествия

В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП

06:15 18.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли, еще трое пострадали в аварии с участием двух легковушек в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление ГИБДД.
Дорожный инцидент произошел в воскресенье на трассе Сургут - Салехард. Как уточняет ведомство, водитель за рулем Chevrolet Niva, совершая обгон, не убедился в безопасности этого маневра, из-за чего отечественный автомобиль на встречной полосе столкнулся с машиной Hyundai.
"В результате ДТП водитель Chevrolet Niva скончался на месте... Также один несовершеннолетний пассажир скончался в медучреждении", - говорится в сообщении.
В автоинспекции добавили, что водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира получили различные травмы. Источник РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что пострадавшие были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 16:48
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
 
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)АвтоСургутСалехардХанты-МансийскДТППроисшествия
 
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