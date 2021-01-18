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Россия ждет конкретных предложений от администрации Байдена по ДСНВ
Россия ждет конкретных предложений от администрации Байдена по ДСНВ
Россия ждёт конкретных предложений от новой администрации США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:46
2021-01-18T11:46
2021-01-18T11:56
договор снв-3
сергей лавров
сша
безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия ждёт конкретных предложений от новой администрации США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и диалогу по стратегической стабильности, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства назвал "совершенно ненормальной" ситуацию в сфере контроля над вооружениями. "Слышим насчет намерения администрации (Джо) Байдена возобновить с нами диалог по этой теме. И в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружений 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений . Наша позиция хорошо известна, она остается в силе", - сказал Лавров.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
сша
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договор снв-3, сергей лавров, сша, безопасность
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Россия ждёт конкретных предложений от новой администрации США
по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и диалогу по стратегической стабильности, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал "совершенно ненормальной" ситуацию в сфере контроля над вооружениями. "Слышим насчет намерения администрации (Джо) Байдена возобновить с нами диалог по этой теме. И в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружений 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений . Наша позиция хорошо известна, она остается в силе", - сказал Лавров.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.