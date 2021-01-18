Украинский политик выступила с эмоциональной речью о Донбассе
18:34 18.01.2021 (обновлено: 22:38 18.01.2021)
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинский политический и общественный деятель и журналист Елена Бондаренко поделилась своим мнением о конфликте на востоке Украины в эфире телеканала "Наш".
По словам Бондаренко, украинские вооруженные силы воюют на Донбассе против своего же народа. И это можно расценивать как преступление "по морали и по закону", отметила она.
"Из нашей украинской армии сделали преступницу", — возмутилась Бондаренко.
В своей речи она также вспомнила обстрелы Донецка с воздуха украинскими военными в 2014 году.
"У нас что, какие-то особенные снаряды, которые вот очень точно летят и знают, куда они попадут и где они на поражение сработают?" — обратилась Бондаренко к ведущим.
В конце она добавила, что любой военный, который сейчас находится в зоне конфликта, нарушает присягу. Ведущие телеканала "Наш" уточнили, что не поддерживают позицию Бондаренко и все слова, сказанные ей в студии, являются только ее личным мнением.
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По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Несмотря на соглашения о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.