https://ria.ru/20210118/dombay-1593588840.html

Лыжный инструктор спас мальчика во время схода лавины на Домбае

Лыжный инструктор спас мальчика во время схода лавины на Домбае

Жительница Новороссийска Ирина Милакина, отдыхающая с семьей на Домбае, рассказала РИА Новости, как лыжный инструктор спас ее пятилетнего сына во время схода... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T20:33

2021-01-18T20:33

2021-01-18T20:33

хорошие новости

сход лавины на домбае

россия

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593585129_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_d4a608aabcfe0c8e18dae21229533884.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Жительница Новороссийска Ирина Милакина, отдыхающая с семьей на Домбае, рассказала РИА Новости, как лыжный инструктор спас ее пятилетнего сына во время схода лавины.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего.По словам Милакиной, она с семьей уже второй год приезжает на Домбай, в этом, как и в прошлом году, ее детей учил кататься на лыжах инструктор по имени Мурат. Фамилии его она не знает. И когда начался сход лавины, ее пятилетний сын был как раз на учебной трассе.По ее словам, мальчик чувствует себя хорошо, на нем нет ни единой царапины и он снова хочет кататься. Как рассказала Милакина, ее сын уснул буквально через час после происшествия. Как сообщила женщина, в данный момент она с семьей вернулась в гостиницу, уехать или остаться в горах они еще не решили.

https://ria.ru/20210117/led-1593432902.html

россия

домбай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей. 2021-01-18T20:33 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, россия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)