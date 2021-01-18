https://ria.ru/20210118/dombay-1593588840.html
Лыжный инструктор спас мальчика во время схода лавины на Домбае
Лыжный инструктор спас мальчика во время схода лавины на Домбае
Жительница Новороссийска Ирина Милакина, отдыхающая с семьей на Домбае, рассказала РИА Новости, как лыжный инструктор спас ее пятилетнего сына во время схода... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T20:33
2021-01-18T20:33
2021-01-18T20:33
хорошие новости
сход лавины на домбае
россия
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Жительница Новороссийска Ирина Милакина, отдыхающая с семьей на Домбае, рассказала РИА Новости, как лыжный инструктор спас ее пятилетнего сына во время схода лавины.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего.По словам Милакиной, она с семьей уже второй год приезжает на Домбай, в этом, как и в прошлом году, ее детей учил кататься на лыжах инструктор по имени Мурат. Фамилии его она не знает. И когда начался сход лавины, ее пятилетний сын был как раз на учебной трассе.По ее словам, мальчик чувствует себя хорошо, на нем нет ни единой царапины и он снова хочет кататься. Как рассказала Милакина, ее сын уснул буквально через час после происшествия. Как сообщила женщина, в данный момент она с семьей вернулась в гостиницу, уехать или остаться в горах они еще не решили.
https://ria.ru/20210117/led-1593432902.html
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
2021-01-18T20:33
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сход лавины на домбае, россия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Жительница Новороссийска Ирина Милакина, отдыхающая с семьей на Домбае, рассказала РИА Новости, как лыжный инструктор спас ее пятилетнего сына во время схода лавины.
Ранее в МЧС
сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай
, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего.
По словам Милакиной, она с семьей уже второй год приезжает на Домбай, в этом, как и в прошлом году, ее детей учил кататься на лыжах инструктор по имени Мурат. Фамилии его она не знает. И когда начался сход лавины, ее пятилетний сын был как раз на учебной трассе.
"Я стояла внизу у учебного склона, они как раз поднялись. Их наверху и накрыло. Конечно, было страшно, вообще все как в тумане. Мы с мужем быстрее поднялись на гору, а Мурат к этому времени уже откопал нашего ребенка и вынес его", - сообщила РИА Новости Милакина.
По ее словам, мальчик чувствует себя хорошо, на нем нет ни единой царапины и он снова хочет кататься. Как рассказала Милакина, ее сын уснул буквально через час после происшествия. Как сообщила женщина, в данный момент она с семьей вернулась в гостиницу, уехать или остаться в горах они еще не решили.