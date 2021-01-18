https://ria.ru/20210118/dombay-1593556378.html

В лавинном центре оценили версию с искусственным спуском лавины на Домбае

В лавинном центре оценили версию с искусственным спуском лавины на Домбае

В Российском лавинном центре (РЛЦ) после инцидента со сходом лавины на Домбае заявили, что если версия об искусственном спуске опасной лавины подтвердится, то... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:02

2021-01-18T17:02

2021-01-18T17:16

туризм

сход лавины на домбае

карачаево-черкесская республика (кчр)

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Российском лавинном центре (РЛЦ) после инцидента со сходом лавины на Домбае заявили, что если версия об искусственном спуске опасной лавины подтвердится, то это можно оценивать как грубое нарушение норм техники безопасности.В 13.30 мск поступила информация, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе. В МЧС говорили, что лавина сошла на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Позднее участник спасательной операции сообщил РИА Новости, что шесть человек спаслись, еще одного ищут. Как рассказал агентству руководитель службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев, лавина в Карачаево-Черкесии могла сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге."Очевидцы пишут, что лавину спускали искусственно, надеясь, что снежная масса уйдет в другую сторону, в лес. Это грубое нарушение техники безопасности. Ни одна лавинная служба не спускает лавины, если есть угроза для жизни людей. Это всегда делается в то время, когда курорт закрыт. Особенно если учесть, что в Домбае шел снег несколько дней, тем более это нельзя было делать во время работы курорта", - заявил РИА Новости источник в РЛЦ.Он прокомментировал и версию, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге."Эксперты считают, что такую ситуацию сложно представить в районе Домбая, но даже если так и случилось, то тем более это нарушение техники безопасности. При большом количестве свежевыпавшего снега происходит детонация склона, и недопустимо спускать лавины во время работы курорта", - уточнил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что прокуратура в Карачаево-Черкесии оценит действия уполномоченных органов после схода лавины.

https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html

https://ria.ru/20210118/lavina-1593537220.html

домбай

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2021

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сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия