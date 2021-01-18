https://ria.ru/20210118/dokhody-1593435627.html

Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года

Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года

На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T01:11

2021-01-18T01:11

2021-01-18T01:11

анна харченко

россия

инвестиции

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Россиянам посоветовали, куда выгодно вкладывать средства в начале года

https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов. Тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.Она советует обратить внимание на ИИС. Доходность средств, размещенных на этом счете, может обогнать депозиты более чем в два раза. Вы получите 13 процентов доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.Больший заработок влечет и больше риски. Стоит рассмотреть акции — российские компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире. Могут повысить дивиденды и некоторые американские компании, например, из сектора "зеленых технологий", который ждет расцвета при новом лидере страны.Бесспорно, многое зависит от ситуации с развитием пандемии."Рынки, возможно, еще "поштормит", но в целом взгляд — позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики", — резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20201216/investitsii-1589412055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна харченко, россия, инвестиции, общество, экономика