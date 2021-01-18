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Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года
Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года
На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T01:11
2021-01-18T01:11
анна харченко
россия
инвестиции
общество
экономика
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Россиянам посоветовали, куда выгодно вкладывать средства в начале года
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов. Тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.Она советует обратить внимание на ИИС. Доходность средств, размещенных на этом счете, может обогнать депозиты более чем в два раза. Вы получите 13 процентов доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.Больший заработок влечет и больше риски. Стоит рассмотреть акции — российские компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире. Могут повысить дивиденды и некоторые американские компании, например, из сектора "зеленых технологий", который ждет расцвета при новом лидере страны.Бесспорно, многое зависит от ситуации с развитием пандемии."Рынки, возможно, еще "поштормит", но в целом взгляд — позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики", — резюмирует эксперт.
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анна харченко, россия, инвестиции, общество, экономика

Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года

01:11 18.01.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов. Тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.
Она советует обратить внимание на ИИС. Доходность средств, размещенных на этом счете, может обогнать депозиты более чем в два раза. Вы получите 13 процентов доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.

"Даже с учетом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ, получится больше 17 процентов", — отметила она.

Больший заработок влечет и больше риски. Стоит рассмотреть акции — российские компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире. Могут повысить дивиденды и некоторые американские компании, например, из сектора "зеленых технологий", который ждет расцвета при новом лидере страны.
Бесспорно, многое зависит от ситуации с развитием пандемии.
"Рынки, возможно, еще "поштормит", но в целом взгляд — позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики", — резюмирует эксперт.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 01:14
Финансист сказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе
 
Анна ХарченкоРоссияИнвестицииОбществоЭкономика
 
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