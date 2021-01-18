https://ria.ru/20210118/dokhody-1593435627.html
Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года
Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года
На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T01:11
2021-01-18T01:11
2021-01-18T01:11
анна харченко
россия
инвестиции
общество
экономика
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Россиянам посоветовали, куда выгодно вкладывать средства в начале года
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов. Тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.Она советует обратить внимание на ИИС. Доходность средств, размещенных на этом счете, может обогнать депозиты более чем в два раза. Вы получите 13 процентов доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.Больший заработок влечет и больше риски. Стоит рассмотреть акции — российские компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире. Могут повысить дивиденды и некоторые американские компании, например, из сектора "зеленых технологий", который ждет расцвета при новом лидере страны.Бесспорно, многое зависит от ситуации с развитием пандемии."Рынки, возможно, еще "поштормит", но в целом взгляд — позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики", — резюмирует эксперт.
https://ria.ru/20201216/investitsii-1589412055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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анна харченко, россия, инвестиции, общество, экономика
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
На фоне снижения доходности депозитов и введения налога на доход по вкладам и облигациям важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных
инструментов. Тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать, рассказала агентству "Прайм
" финансовый советник Анна Харченко.
Она советует обратить внимание на ИИС. Доходность средств, размещенных на этом счете, может обогнать депозиты более чем в два раза. Вы получите 13 процентов доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.
"Даже с учетом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ, получится больше 17 процентов", — отметила она.
Больший заработок влечет и больше риски. Стоит рассмотреть акции — российские компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире. Могут повысить дивиденды и некоторые американские компании, например, из сектора "зеленых технологий", который ждет расцвета при новом лидере страны.
Бесспорно, многое зависит от ситуации с развитием пандемии.
"Рынки, возможно, еще "поштормит", но в целом взгляд — позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики", — резюмирует эксперт.