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Додон обвинил Санду в попытке узурпации власти в стране
Додон обвинил Санду в попытке узурпации власти в стране
Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в попытках узурпировать власть в стране. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:41
2021-01-18T14:41
2021-01-18T16:25
ион кику
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 18 янв — РИА Новости. Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в попытках узурпировать власть в стране.В декабре премьер-министр республики Ион Кику подал в отставку, чтобы появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. По закону президент страны должен выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ.По его словам, существует всего два варианта роспуска парламента: невозможность формирования нового правительства или блокада работы парламента в течение трех месяцев. Социалисты выступают категорически против второго варианта, поскольку считают, что депутаты не вправе не работать во время пандемии и спровоцированного ею экономического кризиса.Как напомнил экс-президент, несколько месяцев назад он уже говорил, что "худший из возможных сценариев — это полная блокада работы государственных институтов", и констатировал, что сейчас это произошло из-за бездействия главы государства, "который боится взять на себя ответственность".Он считает, что Санду пытается прикрыть свое бездействие активной внешней повесткой, отправляясь в рабочие поездки в Киев и Брюссель.
https://ria.ru/20210115/moldaviya-1593154973.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 18 янв — РИА Новости.
Экс-президент Молдавии
и председатель Партии социалистов Игорь Додон
обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду
в попытках узурпировать власть в стране.
В декабре премьер-министр республики Ион Кику
подал в отставку, чтобы появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. По закону президент страны должен выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ.
"С момента отставки правительства прошел почти месяц, президент страны обязан выдвинуть кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями, Майя Санду уже нарушает Конституцию. В этих условиях Соцпартия требует назначить кандидатуру на пост премьера до 1 февраля, поскольку в этот день начинается новая рабочая сессия парламента", — заявил Додон.
По его словам, существует всего два варианта роспуска парламента: невозможность формирования нового правительства или блокада работы парламента в течение трех месяцев. Социалисты выступают категорически против второго варианта, поскольку считают, что депутаты не вправе не работать во время пандемии и спровоцированного ею экономического кризиса.
Как напомнил экс-президент, несколько месяцев назад он уже говорил, что "худший из возможных сценариев — это полная блокада работы государственных институтов", и констатировал, что сейчас это произошло из-за бездействия главы государства, "который боится взять на себя ответственность".
"Сейчас у нас есть политические шоу, конституционная и политическая блокада и все более заметные попытки узурпации власти по стороны президента", — добавил Додон.
Он считает, что Санду пытается прикрыть свое бездействие активной внешней повесткой, отправляясь в рабочие поездки в Киев и Брюссель.