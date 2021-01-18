https://ria.ru/20210118/dodon-1593522746.html

Додон обвинил Санду в попытке узурпации власти в стране

Додон обвинил Санду в попытке узурпации власти в стране

Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в попытках узурпировать власть в стране. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:41

2021-01-18T14:41

2021-01-18T16:25

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 18 янв — РИА Новости. Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в попытках узурпировать власть в стране.В декабре премьер-министр республики Ион Кику подал в отставку, чтобы появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. По закону президент страны должен выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ.По его словам, существует всего два варианта роспуска парламента: невозможность формирования нового правительства или блокада работы парламента в течение трех месяцев. Социалисты выступают категорически против второго варианта, поскольку считают, что депутаты не вправе не работать во время пандемии и спровоцированного ею экономического кризиса.Как напомнил экс-президент, несколько месяцев назад он уже говорил, что "худший из возможных сценариев — это полная блокада работы государственных институтов", и констатировал, что сейчас это произошло из-за бездействия главы государства, "который боится взять на себя ответственность".Он считает, что Санду пытается прикрыть свое бездействие активной внешней повесткой, отправляясь в рабочие поездки в Киев и Брюссель.

https://ria.ru/20210115/moldaviya-1593154973.html

https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590861417.html

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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире