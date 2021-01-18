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Додон обвинил Санду в нарушении конституции

Додон обвинил Санду в нарушении конституции

Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что Соцпартия требует от президента Майи Санду до 1... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:35

2021-01-18T14:35

2021-01-18T14:35

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что Соцпартия требует от президента Майи Санду до 1 февраля назначить кандидата на пост премьера.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент страны должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ. В связи с этим Додон в понедельник созвал заседание Исполнительного комитета Соцпартии, чтобы обсудить конституционный и правительственный кризис.

https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590955296.html

молдавия

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2021

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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире