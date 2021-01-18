Додон обвинил Санду в нарушении конституции
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что Соцпартия требует от президента Майи Санду до 1 февраля назначить кандидата на пост премьера.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент страны должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ. В связи с этим Додон в понедельник созвал заседание Исполнительного комитета Соцпартии, чтобы обсудить конституционный и правительственный кризис.
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"С момента отставки правительства прошел почти месяц, президент страны обязан выдвинуть кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями, Майя Санду уже нарушает конституцию. В этих условиях Соцпартия требует назначить кандидатуру на пост премьера до 1 февраля, поскольку в этот день начинается новая рабочая сессия парламента", - заявил Додон.