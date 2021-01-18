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Додон обвинил Санду в нарушении конституции
Додон обвинил Санду в нарушении конституции
Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что Соцпартия требует от президента Майи Санду до 1... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:35
2021-01-18T14:35
ион кику
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что Соцпартия требует от президента Майи Санду до 1 февраля назначить кандидата на пост премьера.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент страны должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ. В связи с этим Додон в понедельник созвал заседание Исполнительного комитета Соцпартии, чтобы обсудить конституционный и правительственный кризис.
https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590955296.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон обвинил Санду в нарушении конституции

14:35 18.01.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что Соцпартия требует от президента Майи Санду до 1 февраля назначить кандидата на пост премьера.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент страны должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ. В связи с этим Додон в понедельник созвал заседание Исполнительного комитета Соцпартии, чтобы обсудить конституционный и правительственный кризис.
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Додон считает, что ситуация в Молдавии с избранием Санду ухудшится

"С момента отставки правительства прошел почти месяц, президент страны обязан выдвинуть кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями, Майя Санду уже нарушает конституцию. В этих условиях Соцпартия требует назначить кандидатуру на пост премьера до 1 февраля, поскольку в этот день начинается новая рабочая сессия парламента", - заявил Додон.

 
Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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