Пропавшую на Сахалине девочку нашли живой в канализационном колодце
02:06 18.01.2021 (обновлено: 05:36 18.01.2021)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв - РИА Новости. Пропавшую в воскресенье в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли в ночь на понедельник живой в канализационном колодце, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что девочка вышла из дома в планировочном районе Луговое около 16 часов в воскресенье, к вечеру домой не вернулась. На её поиски вышли следователи и волонтеры поисково-спасательного отряда. Поисками лично руководил начальник следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"Прокуратурой организована проверка работы коммунальных служб в связи с обнаружением пропавшего ранее пятилетнего ребенка в канализационном колодце в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратурой будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая, оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что халатность коммунальных служб должна быть наказана, и призвал население сообщать об открытых люках.
"Халатность, ставшая причиной ужасного происшествия, должна быть строго наказана! Дал распоряжение главам районов в срочном порядке проверить работу коммунальных служб. Обращаюсь к неравнодушным жителям нашей области. Если вы видите в своём дворе, доме, на своей улице неподобающее отношение к безопасности со стороны коммунальных служб - не оставайтесь равнодушными. Обязательно сообщайте о подобных моментах всеми возможными способами: пишите мне в инстаграм, в "интернет-приемную" на официальном сайте областного правительства, в прокуратуру, звоните в районную администрацию и управляющие компании. Главное - не проходите мимо", - цитирует главу региона его пресс-служба.