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https://ria.ru/20210118/devochka-1593439928.html
Пропавшую на Сахалине девочку нашли живой в канализационном колодце
Пропавшую на Сахалине девочку нашли живой в канализационном колодце
Пропавшую в воскресенье в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли в ночь на понедельник живой в канализационном колодце, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:06
2021-01-18T05:36
хорошие новости
россия
валерий лимаренко
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв - РИА Новости. Пропавшую в воскресенье в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли в ночь на понедельник живой в канализационном колодце, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Ранее сообщалось, что девочка вышла из дома в планировочном районе Луговое около 16 часов в воскресенье, к вечеру домой не вернулась. На её поиски вышли следователи и волонтеры поисково-спасательного отряда. Поисками лично руководил начальник следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Прокуратурой будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая, оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что халатность коммунальных служб должна быть наказана, и призвал население сообщать об открытых люках."Халатность, ставшая причиной ужасного происшествия, должна быть строго наказана! Дал распоряжение главам районов в срочном порядке проверить работу коммунальных служб. Обращаюсь к неравнодушным жителям нашей области. Если вы видите в своём дворе, доме, на своей улице неподобающее отношение к безопасности со стороны коммунальных служб - не оставайтесь равнодушными. Обязательно сообщайте о подобных моментах всеми возможными способами: пишите мне в инстаграм, в "интернет-приемную" на официальном сайте областного правительства, в прокуратуру, звоните в районную администрацию и управляющие компании. Главное - не проходите мимо", - цитирует главу региона его пресс-служба.
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россия, валерий лимаренко, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

Пропавшую на Сахалине девочку нашли живой в канализационном колодце

02:06 18.01.2021 (обновлено: 05:36 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв - РИА Новости. Пропавшую в воскресенье в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли в ночь на понедельник живой в канализационном колодце, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что девочка вышла из дома в планировочном районе Луговое около 16 часов в воскресенье, к вечеру домой не вернулась. На её поиски вышли следователи и волонтеры поисково-спасательного отряда. Поисками лично руководил начальник следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"Прокуратурой организована проверка работы коммунальных служб в связи с обнаружением пропавшего ранее пятилетнего ребенка в канализационном колодце в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратурой будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая, оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что халатность коммунальных служб должна быть наказана, и призвал население сообщать об открытых люках.
"Халатность, ставшая причиной ужасного происшествия, должна быть строго наказана! Дал распоряжение главам районов в срочном порядке проверить работу коммунальных служб. Обращаюсь к неравнодушным жителям нашей области. Если вы видите в своём дворе, доме, на своей улице неподобающее отношение к безопасности со стороны коммунальных служб - не оставайтесь равнодушными. Обязательно сообщайте о подобных моментах всеми возможными способами: пишите мне в инстаграм, в "интернет-приемную" на официальном сайте областного правительства, в прокуратуру, звоните в районную администрацию и управляющие компании. Главное - не проходите мимо", - цитирует главу региона его пресс-служба.
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Хорошие новостиРоссияВалерий ЛимаренкоСледственный комитет России (СК РФ)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
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