https://ria.ru/20210118/devochka-1593439928.html

Пропавшую на Сахалине девочку нашли живой в канализационном колодце

Пропавшую на Сахалине девочку нашли живой в канализационном колодце

Пропавшую в воскресенье в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли в ночь на понедельник живой в канализационном колодце, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T02:06

2021-01-18T02:06

2021-01-18T05:36

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валерий лимаренко

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происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв - РИА Новости. Пропавшую в воскресенье в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли в ночь на понедельник живой в канализационном колодце, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Ранее сообщалось, что девочка вышла из дома в планировочном районе Луговое около 16 часов в воскресенье, к вечеру домой не вернулась. На её поиски вышли следователи и волонтеры поисково-спасательного отряда. Поисками лично руководил начальник следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Прокуратурой будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая, оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что халатность коммунальных служб должна быть наказана, и призвал население сообщать об открытых люках."Халатность, ставшая причиной ужасного происшествия, должна быть строго наказана! Дал распоряжение главам районов в срочном порядке проверить работу коммунальных служб. Обращаюсь к неравнодушным жителям нашей области. Если вы видите в своём дворе, доме, на своей улице неподобающее отношение к безопасности со стороны коммунальных служб - не оставайтесь равнодушными. Обязательно сообщайте о подобных моментах всеми возможными способами: пишите мне в инстаграм, в "интернет-приемную" на официальном сайте областного правительства, в прокуратуру, звоните в районную администрацию и управляющие компании. Главное - не проходите мимо", - цитирует главу региона его пресс-служба.

https://ria.ru/20210117/podmoskove-1593404754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий лимаренко, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия