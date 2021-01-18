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Белорусского оппозиционера Дашкевича арестовали на 15 суток
Белорусского оппозиционера Дашкевича арестовали на 15 суток
Белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич приговорен судом к 15 суткам административного ареста, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T20:06
2021-01-18T20:06
2021-01-18T20:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич приговорен судом к 15 суткам административного ареста, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".Пятнадцатого января супруга Дашкевича Анастасия сообщила, что он задержан в урочище Куропаты на окраине Минска, где нес традиционную для оппозиции "вахту памяти". В этом урочище находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий, по различным оценкам, там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек."Дмитрий Дашкевич получил 15 суток ареста", - говорится в сообщении в одном из Telegram-каналов правозащитного центра.По его данным, вместе с Дашкевичем был задержан активист Артур Белоблоцкий, в судебном процессе над ним объявлен перерыв до 20 января.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире