https://ria.ru/20210118/dashkevich-1593585715.html

Белорусского оппозиционера Дашкевича арестовали на 15 суток

Белорусского оппозиционера Дашкевича арестовали на 15 суток

Белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич приговорен судом к 15 суткам административного ареста, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T20:06

2021-01-18T20:06

2021-01-18T20:06

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич приговорен судом к 15 суткам административного ареста, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".Пятнадцатого января супруга Дашкевича Анастасия сообщила, что он задержан в урочище Куропаты на окраине Минска, где нес традиционную для оппозиции "вахту памяти". В этом урочище находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий, по различным оценкам, там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек."Дмитрий Дашкевич получил 15 суток ареста", - говорится в сообщении в одном из Telegram-каналов правозащитного центра.По его данным, вместе с Дашкевичем был задержан активист Артур Белоблоцкий, в судебном процессе над ним объявлен перерыв до 20 января.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210116/kolesnikova-1593342519.html

https://ria.ru/20210118/latushko-1593541983.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире