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В Судане 129 человек погибли в ходе вооруженных столкновений
В Судане 129 человек погибли в ходе вооруженных столкновений
Количество погибших в результате столкновений в суданском городе Генейна в провинции Западный Дарфур увеличилось до 129, ранения получили 198 человек, передает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T22:13
2021-01-18T22:13
дарфур
судан
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Количество погибших в результате столкновений в суданском городе Генейна в провинции Западный Дарфур увеличилось до 129, ранения получили 198 человек, передает издание Baj News со ссылкой на заявление комитета врачей провинции.Ранее сообщалось о 97 погибших и 160 раненых. Акты насилия начались в городе в субботу после убийства жителя Генейны.Они предполагают, что раненых и убитых больше, но попасть к ним трудно ввиду сложной ситуации в сфере безопасности. Комитет сообщает, что тысячи внутренне перемещенных лиц не имеют крова, а также испытывают недостаток воды, питания и медикаментов.Как отмечает издание, комитет врачей потребовал от переходного правительства Судана взять на себя полную ответственность за происходящее, объявить провинцию Западный Дарфур районом, пострадавшим от бедствия, и обратиться к международному сообществу за помощью в прекращении кровопролития и спасению пострадавших.В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
https://ria.ru/20200514/1571407433.html
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дарфур, судан, в мире

В Судане 129 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

22:13 18.01.2021
 
© AP Photo / Morwan AliАкция протеста в Хартуме, Судан
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Morwan Ali
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Количество погибших в результате столкновений в суданском городе Генейна в провинции Западный Дарфур увеличилось до 129, ранения получили 198 человек, передает издание Baj News со ссылкой на заявление комитета врачей провинции.
Ранее сообщалось о 97 погибших и 160 раненых. Акты насилия начались в городе в субботу после убийства жителя Генейны.
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"Несмотря на относительно спокойную ситуацию в городе, территории, где совершаются акты насилия, расширились. Так, параллельно с событиями в Генейне, в больницы двух районов Мурни и Каукар поступили тела убитых", - говорится в заявлении врачей.

Они предполагают, что раненых и убитых больше, но попасть к ним трудно ввиду сложной ситуации в сфере безопасности. Комитет сообщает, что тысячи внутренне перемещенных лиц не имеют крова, а также испытывают недостаток воды, питания и медикаментов.
Как отмечает издание, комитет врачей потребовал от переходного правительства Судана взять на себя полную ответственность за происходящее, объявить провинцию Западный Дарфур районом, пострадавшим от бедствия, и обратиться к международному сообществу за помощью в прекращении кровопролития и спасению пострадавших.
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В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
 
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