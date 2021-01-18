https://ria.ru/20210118/darfur-1593596456.html

В Судане 129 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

В Судане 129 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

Количество погибших в результате столкновений в суданском городе Генейна в провинции Западный Дарфур увеличилось до 129, ранения получили 198 человек, передает... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T22:13

2021-01-18T22:13

2021-01-18T22:13

дарфур

судан

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Количество погибших в результате столкновений в суданском городе Генейна в провинции Западный Дарфур увеличилось до 129, ранения получили 198 человек, передает издание Baj News со ссылкой на заявление комитета врачей провинции.Ранее сообщалось о 97 погибших и 160 раненых. Акты насилия начались в городе в субботу после убийства жителя Генейны.Они предполагают, что раненых и убитых больше, но попасть к ним трудно ввиду сложной ситуации в сфере безопасности. Комитет сообщает, что тысячи внутренне перемещенных лиц не имеют крова, а также испытывают недостаток воды, питания и медикаментов.Как отмечает издание, комитет врачей потребовал от переходного правительства Судана взять на себя полную ответственность за происходящее, объявить провинцию Западный Дарфур районом, пострадавшим от бедствия, и обратиться к международному сообществу за помощью в прекращении кровопролития и спасению пострадавших.В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.

https://ria.ru/20200514/1571407433.html

https://ria.ru/20200309/1568338175.html

дарфур

судан

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дарфур, судан, в мире