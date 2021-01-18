https://ria.ru/20210118/chekhiya-1593596719.html

В Чехии ослабили меры против COVID-19

В Чехии ослабили меры против COVID-19

Правительство Чехии приняло решение о возобновлении со вторника работы магазинов, торгующих детской одеждой и детской обувью, а также канцтоварами в связи с... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T22:15

2021-01-18T22:15

2021-01-18T22:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

в мире

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ПРАГА, 18 янв – РИА Новости. Правительство Чехии приняло решение о возобновлении со вторника работы магазинов, торгующих детской одеждой и детской обувью, а также канцтоварами в связи с предполагаемым возвращением детей в школы, сообщил глава минздрава Ян Блатны.По словам главы минздрава, о более значительном смягчении противоэпидемических мер в стране можно будет говорить лишь тогда, когда значительно уменьшится число госпитализированных с коронавирусом. По данным на утро понедельника, в больницах сейчас находятся 6330 человек, причем почти каждый шестой из них (1081) – в тяжелом состоянии.Министр подтвердил, что в Чехии медики зарегистрировали наличие так называемой "британской мутации" коронавируса, взятые у больных образцы сейчас изучаются. При этом Блатны заявил, что этот вариант коронавируса является более заразным, но не более опасным для жизни, чем обычный.Всего в Чехии сейчас больны коронавирусом 144 957 человек. В республике с 5 октября прошлого года действует режим чрезвычайной ситуации, при котором до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми до сих пор оставались только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21.00 до 05.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек.С конца декабря в республике проходит вакцинация граждан в возрасте от 80 лет и работающих с больными коронавирусом медиков препаратами совместного производства фирм Pfizer и BioNTech, а также фирмы Moderna. В последние дни этот процесс замедлился в связи с ограниченными поставками вакцин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чехия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чехия, в мире