https://ria.ru/20210118/chekhiya-1593596719.html
В Чехии ослабили меры против COVID-19
В Чехии ослабили меры против COVID-19
Правительство Чехии приняло решение о возобновлении со вторника работы магазинов, торгующих детской одеждой и детской обувью, а также канцтоварами в связи с... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T22:15
2021-01-18T22:15
2021-01-18T22:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590555695_0:29:3203:1831_1920x0_80_0_0_493cf2c8471b361f463c4e3ded2ad472.jpg
ПРАГА, 18 янв – РИА Новости. Правительство Чехии приняло решение о возобновлении со вторника работы магазинов, торгующих детской одеждой и детской обувью, а также канцтоварами в связи с предполагаемым возвращением детей в школы, сообщил глава минздрава Ян Блатны.По словам главы минздрава, о более значительном смягчении противоэпидемических мер в стране можно будет говорить лишь тогда, когда значительно уменьшится число госпитализированных с коронавирусом. По данным на утро понедельника, в больницах сейчас находятся 6330 человек, причем почти каждый шестой из них (1081) – в тяжелом состоянии.Министр подтвердил, что в Чехии медики зарегистрировали наличие так называемой "британской мутации" коронавируса, взятые у больных образцы сейчас изучаются. При этом Блатны заявил, что этот вариант коронавируса является более заразным, но не более опасным для жизни, чем обычный.Всего в Чехии сейчас больны коронавирусом 144 957 человек. В республике с 5 октября прошлого года действует режим чрезвычайной ситуации, при котором до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми до сих пор оставались только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21.00 до 05.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек.С конца декабря в республике проходит вакцинация граждан в возрасте от 80 лет и работающих с больными коронавирусом медиков препаратами совместного производства фирм Pfizer и BioNTech, а также фирмы Moderna. В последние дни этот процесс замедлился в связи с ограниченными поставками вакцин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590555695_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_ef49ae03de94f65a47af75f98729d726.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, чехия, в мире
ПРАГА, 18 янв – РИА Новости.
Правительство Чехии
приняло решение о возобновлении со вторника работы магазинов, торгующих детской одеждой и детской обувью, а также канцтоварами в связи с предполагаемым возвращением детей в школы, сообщил глава минздрава Ян Блатны.
"Помимо магазинов с данным ассортиментом, необходимым для детей и их обучения, все остальное остается по-прежнему закрытым в соответствии с действующим режимом чрезвычайной ситуации. В связи с тем, что его действие должно закончиться 22 января, правительство обратилось с просьбой к депутатам парламента о продлении режима ЧС до 21 февраля. Предполагается, что депутаты рассмотрят этот вопрос в ближайшие дни", - сказал Блатны.
По словам главы минздрава, о более значительном смягчении противоэпидемических мер в стране можно будет говорить лишь тогда, когда значительно уменьшится число госпитализированных с коронавирусом. По данным на утро понедельника, в больницах сейчас находятся 6330 человек, причем почти каждый шестой из них (1081) – в тяжелом состоянии.
Министр подтвердил, что в Чехии медики зарегистрировали наличие так называемой "британской мутации" коронавируса, взятые у больных образцы сейчас изучаются. При этом Блатны заявил, что этот вариант коронавируса является более заразным, но не более опасным для жизни, чем обычный.
Всего в Чехии сейчас больны коронавирусом 144 957 человек. В республике с 5 октября прошлого года действует режим чрезвычайной ситуации, при котором до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми до сих пор оставались только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21.00 до 05.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек.
С конца декабря в республике проходит вакцинация граждан в возрасте от 80 лет и работающих с больными коронавирусом медиков препаратами совместного производства фирм Pfizer и BioNTech, а также фирмы Moderna. В последние дни этот процесс замедлился в связи с ограниченными поставками вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.