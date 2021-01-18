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В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек
В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек
Девять человек, среди которых четверо детей, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Гудермесском районе... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:45
2021-01-18T13:45
угибдд
гудермесский район
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 18 янв – РИА Новости. Девять человек, среди которых четверо детей, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Гудермесском районе Чечни, сообщило в понедельник УГИБДД при МВД по республике.Ведомство отмечает, что перевозка детей осуществлялась в нарушение требований правил дорожного движения, а двое пострадавших детей находились на руках матерей.В Чечне, по данным властей, в 2020 году отмечено снижение количества ДТП на 9,4% по сравнению с предыдущим годом, при этом число погибших снизилось на 19,2%, а количество раненых – на 15,8%.
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угибдд, гудермесский район, происшествия

В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек

13:45 18.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГРОЗНЫЙ, 18 янв – РИА Новости. Девять человек, среди которых четверо детей, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Гудермесском районе Чечни, сообщило в понедельник УГИБДД при МВД по республике.
"В Гудермесском районе на ФАД "Кавказ", при подъезде к селу Беной, на регулируемом перекрестке водитель "ВАЗ-217030", 1963 года рождения… совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21101" под управлением водителя 1988 года рождения, который имел право преимущественного проезда перекрестка. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу в Гудермес девять участников дорожного движения, четверо из которых - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что перевозка детей осуществлялась в нарушение требований правил дорожного движения, а двое пострадавших детей находились на руках матерей.
В Чечне, по данным властей, в 2020 году отмечено снижение количества ДТП на 9,4% по сравнению с предыдущим годом, при этом число погибших снизилось на 19,2%, а количество раненых – на 15,8%.
 
УГИБДДГудермесский районПроисшествия
 
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