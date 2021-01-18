https://ria.ru/20210118/chechnya-1593507282.html

В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек

В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек

Девять человек, среди которых четверо детей, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Гудермесском районе... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:45

2021-01-18T13:45

2021-01-18T13:45

угибдд

гудермесский район

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 18 янв – РИА Новости. Девять человек, среди которых четверо детей, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Гудермесском районе Чечни, сообщило в понедельник УГИБДД при МВД по республике.Ведомство отмечает, что перевозка детей осуществлялась в нарушение требований правил дорожного движения, а двое пострадавших детей находились на руках матерей.В Чечне, по данным властей, в 2020 году отмечено снижение количества ДТП на 9,4% по сравнению с предыдущим годом, при этом число погибших снизилось на 19,2%, а количество раненых – на 15,8%.

https://ria.ru/20210118/tyumen-1593505800.html

гудермесский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, гудермесский район, происшествия