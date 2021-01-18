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В Брянске избивший сотрудника ГИБДД водитель получил срок
В Брянске избивший сотрудника ГИБДД водитель получил срок
Брянский водитель, избивший в состоянии наркотического опьянения задержавшего его сотрудника ГИБДД, приговорен к 1 году 9 месяцам колонии, сообщает региональная РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:47
2021-01-18T14:47
2021-01-18T14:47
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 18 янв – РИА Новости. Брянский водитель, избивший в состоянии наркотического опьянения задержавшего его сотрудника ГИБДД, приговорен к 1 году 9 месяцам колонии, сообщает региональная прокуратура.Суд установил, что в декабре 2019 года мужчина был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Несмотря на это, в июле 2020 года он, как установил суд, вновь сел за руль в состоянии наркотического опьянения. И снова был остановлен сотрудниками ГИБДД во время движения. На этот раз он попытался скрыться с места преступления, ударил кулаком по голове сотрудника полиции - у того закрытая черепно-мозговая травма.Бежицкий районный суд признал 35–летнего жителя Брянска виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и применении насилия в отношении представителя власти.Отмечается также, что суд на 2 года лишил его права управлять автомобилем. Приговор еще не вступил в законную силу.
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брянск, происшествия
БРЯНСК, 18 янв – РИА Новости. Брянский водитель, избивший в состоянии наркотического опьянения задержавшего его сотрудника ГИБДД, приговорен к 1 году 9 месяцам колонии, сообщает региональная прокуратура.
"В Брянске осужден местный житель за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и применение насилия к сотруднику полиции. Суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в декабре 2019 года мужчина был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Несмотря на это, в июле 2020 года он, как установил суд, вновь сел за руль в состоянии наркотического опьянения. И снова был остановлен сотрудниками ГИБДД во время движения. На этот раз он попытался скрыться с места преступления, ударил кулаком по голове сотрудника полиции - у того закрытая черепно-мозговая травма.
Бежицкий районный суд признал 35–летнего жителя Брянска
виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и применении насилия в отношении представителя власти.
Отмечается также, что суд на 2 года лишил его права управлять автомобилем. Приговор еще не вступил в законную силу.