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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210118/besporyadki-1593454209.html
Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в штурме Капитолия
Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в штурме Капитолия
ФБР сообщило об аресте американского гитариста и лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:26
2021-01-18T12:01
новости культуры
захват капитолия в вашингтоне
фбр
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ФБР сообщило об аресте американского гитариста и лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января, сообщается на странице подразделения ведомства в Индианаполисе в твиттере.Как сообщают СМИ, Шаффер попал на фотографию, сделанную в ходе беспорядков, когда он находился среди толпы, штурмовавшей здание Капитолия. Позднее ФБР разместило его фото на плакате с просьбой помочь выявить людей, участвовавших в беспорядках.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент в связи с обвинением в подстрекательстве к мятежу.
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новости культуры, фбр, капитолий, сша, в мире

Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в штурме Капитолия

09:26 18.01.2021 (обновлено: 12:01 18.01.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Markus Felix | PushingPixels / Ruhrpott Metal Meeting 2016; Oberhausen Turbinenhalle': 'Iced Earth 'Лидер группы Iced Earth Джон Шаффер
Лидер группы Iced Earth Джон Шаффер - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Markus Felix | PushingPixels / Ruhrpott Metal Meeting 2016; Oberhausen Turbinenhalle': 'Iced Earth '
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ФБР сообщило об аресте американского гитариста и лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января, сообщается на странице подразделения ведомства в Индианаполисе в твиттере.

"Джон Шаффер <…> был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии. Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в насильственных действиях в здании Капитолия. Шаффер, предположительно, был среди участников беспорядков, применивших "спрей от медведей" в отношении полиции Капитолия", — говорится в сообщении ФБР.

Как сообщают СМИ, Шаффер попал на фотографию, сделанную в ходе беспорядков, когда он находился среди толпы, штурмовавшей здание Капитолия. Позднее ФБР разместило его фото на плакате с просьбой помочь выявить людей, участвовавших в беспорядках.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент в связи с обвинением в подстрекательстве к мятежу.
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