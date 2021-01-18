Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в штурме Капитолия
09:26 18.01.2021 (обновлено: 12:01 18.01.2021)
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ФБР сообщило об аресте американского гитариста и лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января, сообщается на странице подразделения ведомства в Индианаполисе в твиттере.
"Джон Шаффер <…> был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии. Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в насильственных действиях в здании Капитолия. Шаффер, предположительно, был среди участников беспорядков, применивших "спрей от медведей" в отношении полиции Капитолия", — говорится в сообщении ФБР.
Как сообщают СМИ, Шаффер попал на фотографию, сделанную в ходе беспорядков, когда он находился среди толпы, штурмовавшей здание Капитолия. Позднее ФБР разместило его фото на плакате с просьбой помочь выявить людей, участвовавших в беспорядках.
The #FBI is still seeking information to help identify individuals who actively instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Visit https://t.co/23X8w8pS4b to see images from current cases, and if you see someone you recognize, submit a tip at https://t.co/9U593bRa3Y. pic.twitter.com/wQEHbxe9na— FBI Indianapolis (@FBIIndianapolis) January 11, 2021
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент в связи с обвинением в подстрекательстве к мятежу.