https://ria.ru/20210118/besporyadki-1593454209.html

Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в штурме Капитолия

Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в штурме Капитолия

ФБР сообщило об аресте американского гитариста и лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:26

2021-01-18T09:26

2021-01-18T12:01

новости культуры

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593453544_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_75a6d3fff38f6c05e41f4832c5a14202.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ФБР сообщило об аресте американского гитариста и лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января, сообщается на странице подразделения ведомства в Индианаполисе в твиттере.Как сообщают СМИ, Шаффер попал на фотографию, сделанную в ходе беспорядков, когда он находился среди толпы, штурмовавшей здание Капитолия. Позднее ФБР разместило его фото на плакате с просьбой помочь выявить людей, участвовавших в беспорядках.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент в связи с обвинением в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, фбр, капитолий, сша, в мире