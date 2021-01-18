https://ria.ru/20210118/begemoty-1593445245.html

Ученые заявили об опасности "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара

Ученые заявили об опасности "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара

Колумбийские ученые рассказали в беседе с Telegraph, что так называемые кокаиновые бегемоты Пабло Эскобара быстро размножаются и представляют угрозу для... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T06:56

2021-01-18T06:56

2021-01-18T11:13

наука

дикие животные

бегемоты

магдалена (колумбия)

пабло эскобар

африка

колумбия

природа

животные

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Колумбийские ученые рассказали в беседе с Telegraph, что так называемые кокаиновые бегемоты Пабло Эскобара быстро размножаются и представляют угрозу для экосистемы.Африканские животные попали в Колумбию в 1980-х годах, когда наркоторговец Пабло Эскобар нелегально ввез их для личного зоопарка. После смерти Эскобара правительство взяло его поместье под контроль, большую часть животных вывезли, но четырех бегемотов оставили в пруду. С тех пор их потомки распространились по бассейну реки Магдалены.По подсчетам специалистов, сейчас в Колумбии обитает от 80 до 100 бегемотов, но к 2040 году их число может вырасти до полутора тысяч, после чего популяцию будет невозможно контролировать, а их воздействие на окружающую среду станет необратимым.Как говорится в ее исследовании, опубликованном в журнале Biological Conservation, в Африке рост популяции бегемотов сдерживается периодами засухи и охотой хищников, но в бассейне Магдалены, где у африканских животных нет естественных врагов, а засушливые периоды не столь длительны, скорость их размножения может увеличиться.Кастельбланко-Мартинес отметила, что моча и фекалии бегемотов увеличивают концентрацию фосфатов и азота в воде, а паразиты и заболевания, которые они переносят, могут передаваться местной фауне, домашним животным и даже человеку.Кроме того, бегемоты могут нападать на людей. Такой случай произошел, например, в прошлом году: бегемот напал на фермера, укусил его за ногу и подбросил в воздух, сломав бедро и несколько ребер.Тем не менее местные жители считают бегемотов неофициальным талисманом: в сувенирных магазинах города Пуэрто-Триунфо продаются брелоки и футболки с ними, а борцы за права животных выступают в их защиту. Но ученые считают, что активисты не видят полной картины, пишет газета.Экологи уже много лет пытаются стерилизовать бегемотов, но это требует много времени и усилий, а доступных ресурсов очень мало.Правительственный эколог Дэвид Эчеверри Лопес рассказал изданию, что может кастрировать примерно одного бегемота в год, тогда как популяция растет на десять процентов ежегодно.По словам Кастельбланко-Мартинес, программа стерилизации могла бы стать эффективной, если бы чиновники нашли для нее достаточно средств на раннем этапе, но сейчас возможен только вариант с отстрелом.

https://ria.ru/20200130/1564066057.html

https://ria.ru/20190201/1550280394.html

магдалена (колумбия)

африка

колумбия

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дикие животные, бегемоты, магдалена (колумбия), пабло эскобар, африка, колумбия, природа, животные, в мире