https://ria.ru/20210118/bayden-1593482786.html

Лавров усомнился в изменении политики США в отношении России при Байдене

Лавров усомнился в изменении политики США в отношении России при Байдене

Суть американской политики в отношении России вряд ли изменится при администрации избранного президента Джо Байдена, но, может, манеры будут чуть более... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:02

2021-01-18T12:02

2021-01-18T12:02

россия

сергей лавров

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суть американской политики в отношении России вряд ли изменится при администрации избранного президента Джо Байдена, но, может, манеры будут чуть более вежливыми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают - "как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года, говоря о линии США при Байдене.По его словам, это все давным-давно присутствовало в американской политике."На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится", - отметил министр.

https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html

россия

китай

сша

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россия, сергей лавров, джо байден, китай, сша, в мире