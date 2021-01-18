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Лавров усомнился в изменении политики США в отношении России при Байдене
Лавров усомнился в изменении политики США в отношении России при Байдене
Суть американской политики в отношении России вряд ли изменится при администрации избранного президента Джо Байдена, но, может, манеры будут чуть более... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:02
2021-01-18T12:02
россия
сергей лавров
джо байден
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суть американской политики в отношении России вряд ли изменится при администрации избранного президента Джо Байдена, но, может, манеры будут чуть более вежливыми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают - "как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года, говоря о линии США при Байдене.По его словам, это все давным-давно присутствовало в американской политике."На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится", - отметил министр.
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россия, сергей лавров, джо байден, китай, сша, в мире

Лавров усомнился в изменении политики США в отношении России при Байдене

12:02 18.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суть американской политики в отношении России вряд ли изменится при администрации избранного президента Джо Байдена, но, может, манеры будут чуть более вежливыми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают - "как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года, говоря о линии США при Байдене.
По его словам, это все давным-давно присутствовало в американской политике.
"На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится", - отметил министр.
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7 января, 08:00
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РоссияСергей ЛавровДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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