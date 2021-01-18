https://ria.ru/20210118/bayden-1593451837.html

Время первых — удалось ли Байдену собрать кабинет, "пестрый как Америка"?

Время первых — удалось ли Байдену собрать кабинет, "пестрый как Америка"?

Избранный президент США Джо Байден обещал собрать самый "пестрый" кабинет в истории страны, администрацию, которая должна стать лицом и отражением Америки. РИА... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:06

2021-01-18T09:06

2021-01-18T09:06

выборы президента сша — 2020

капитолий

тони блинкен

министерство финансов сша

джанет йеллен

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден обещал собрать самый "пестрый" кабинет в истории страны, администрацию, которая должна стать лицом и отражением Америки. РИА Новости поинтересовалось, насколько Байдену удалось выполнить свое обещание.Инаугурация Байдена состоится 20 января. Из-за прошедших 6 января беспорядков на Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности. Байден определялся с кандидатами долго и, в отличие от своих предшественников, подошел к инаугурации без единого утвержденного члена администрации. Для сравнения, у Трампа к инаугурации в 2017 году было два утвержденных министра, а у Обамы – целых шесть.На фоне глубочайшего раскола в обществе Байден пообещал сформировать самый пестрый кабинет в истории США: собрав в нем представителей самых различных рас, полов и, как ожидалось, настроений. Насколько ему это удалось, РИА Новости рассказал профессор Корнеллского Университета (Cornell University) Ричард Бенсел. "Кандидаты Байдена разнообразны с точки зрения личных характеристик, но по политическим взглядам довольно центристски настроены", - считает Бенсел. По его замечанию, "по большинству параметров кабинет (Байдена) будет самый разнообразный в истории, но я подозреваю, что многие Демократы хотели бы более идеологически убежденных назначенцев. Проблема для них заключается в том, что "пестрость" означает как представительство меньшинств, так и большего идеологического соответствия (левому политическому спектру)".Четверку ключевых министров, которыми считаются госсекретарь, министр финансов, обороны и юстиции, Байден набирал в течение двух месяцев после победы. Наряду с Байденом и первой женщиной вице-президентом США Камалой Харрис, именно они будут представлять США как на домашней, так и мировой арене в предстоящие четыре года. Несмотря на завышенные ожидания, четверка главных, ключевой состав кабинета, получилась на 75% белым и опять же на 75% мужским. Согласно выбору Байдена, если с ним согласится сенат, госсекретарем станет карьерный дипломат Тони Блинкен, пост министра финансов займет бывшая глава ФРС Джанет Йеллен, а генпрокурором станет едва не ставший судьей верховного суда Меррик Гарланд. Единственным представителем неевропейской расы может стать глава Пентагона – генерал Ллойд Остин. Именно его кандидатура, между тем, отмечают эксперты, является самой неоднозначной.Несмотря на наличие в большом списке кандидатов (несколько десятков выдвинутых Байденом кандидатур на различные посты в администрации) женщин, афро-американцев и азиатов, аналитики отмечают, что Байдену не удалось избежать формализма и удовлетворить всех: каждое нацменьшинство по-прежнему чувствует себя ущемленным, а многие в кабинете уже бывали на этих или других местах в администрации президента Обамы.Первый темнокожий зам. Первой белой женщиныАдминистрацию Байдена вполне можно считать настоящим "Временем первых" – там очень много примечательных "дебютов" для Америки 21 века, в том числе – первый открытый представитель ЛГТБ – будущий министр транспорта 38-летний бывший мэр небольшого города в Индиане Пит Буттиджич. Однако, как считает Бенсел, "Байден едва ли мог удовлетворить все желания всех групп, которые имели виды на его назначенцев".Вряд ли в числе недовольных остались сторонники равноправия полов: пресс-служба администрации президента на 100% будет состоять из представительниц слабого пола, именно пресс-леди и их женщины-начальники будут в предстоящие четыре года доносить до общественности позицию администрации Байдена и самого президента. Учитывая, что в США на 100 женщин приходится 97 мужчин, тактика "женской эскадрильи" против журналисткой братии вполне может оправдать себя.Одной из первых кандидатур на ключевой пост в новой администрации стало объявление номинации министра финансов - ожидаемо Байден выдвинул на этот пост бывшую главу ФРС Джанет Йеллен. Она станет, в случае утверждения, первой женщиной, возглавившей минфин США за 231 год истории существования этого ведомства. Первым же в своем роде может стать заместитель Йеллен Уолли Адейемо, бывший сотрудник администрации Обамы, он станет первым афро-американцем на этом посту. Также впервые афро-американка может оказаться председателем Экономического совета при администрации Байдена, это место предложено профессору Принстона Сисилии Рауз.Отвечать за внешнюю и оборонную политику США при Байдене будет бело-черный тандем. Тогда как место госсекретаря предложили потомку иммигрантов из Восточной Европы Тони Блинкену, его коллегой в Пентагоне станет темнокожий генерал Ллойд Остин. Бывший глава Центрального командования США станет в случае утверждения первым афро-американцем – руководителем оборонного ведомства Америки.Третьим немаловажным звеном в обеспечении защиты национальных интересов США является Национальная разведка, впервые на этот пост предложена женщина – директором разведки в случае утверждения станет бывшая замглавы ЦРУ, бывшая заместитель советника Обамы по национальной безопасности Аврил Хейнс.Традиционно женщина будет представлять США на международной арене в ООН – постпредом Вашингтона в эту организацию Байден предложил афро-американку Линду Томас-Гринфилд.Байден обещал, что его кабинет будет столь же представительным в расовом плане, как и сама Америка. С этой целью, на фоне начатого Трампом строительства стены для защиты от нелегалов из Мексики, отвечать за иммиграцию и соблюдение порядка будет рожденный на Кубе Алехандро Майоркас, он выдвинут на пост министра внутренней безопасности. Еще одним латиноамериканцем в администрации Байдена и, в случае утверждения, также первым на этом посту станет сын мексиканских иммигрантов Хавьер Бесерра. Он выдвинут на должность министра здравоохранения США. Латиноамериканец Мигел Кардона будет отвечать за образование. Кардона начал карьеру в качестве учителя начальной школы, а в 27 лет уже стал ее директором, он является специалистом в обучении детей-билингв и тех, кто растет в мультикультурной среде, что очень актуально для Америки.Впервые "цветной" руководитель появится и у Бюджетного управления администрации президента – его возглавит Ниира Танден, как и вице-президент Камала Харис, она - дочь разведенной матери из Индии. Примечательно, что за торговые отношения Вашингтона с другими странами, ключевым партнером и конкурентом среди которых является Пекин, впервые будет отвечать американка китайского происхождения Кэтрин Тай. В случае утверждения, она станет первой азиаткой на посту Торгового представителя США.Выбирая руководителя министерства жилищного строительства и городского развития Байден не стал оригинальничать, его традиционно возглавит афро-американец, только на этот раз, всего лишь второй раз в истории ведомства, им станет женщина. Избранный президент предложил эту позицию конгресвумен Марше Фадж, которая между тем, метила на пост министра сельского хозяйства.Первой в истории американской политики может стать и представительница коренного населения США член палаты представителей конгресса Деб Хааланд, она выдвинута на пост главы министерства внутренних дел, которое заведует землей, природными ресурсами и делами коренных народов. Хааланд – представительница племени Лагуна Пуэбло (Laguna Pueblo) в штате Нью-Мексико и станет первой индианкой на посту кабинетного уровня в администрации США. Энергетикой страны с приходом Байдена также будет, если утвердит конгресс, руководить женщина. На этот министерский пост выдвинута иммигрантка из Канады бывшая губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм.Время бывших"Пестрый" кабинет Байдена не слишком пестрит новыми именами, традиционно для политика такого опыта Байден постарался окружить себя проверенными в деле и давно знакомыми исполнителями. Так, в числе "возвращенцев" на госслужбу в администрации Байдена самым знакомым лицом, пожалуй, станет бывшая советник Обамы по нацбезопасности Сюзан Райс, которая на этот раз, вопреки опыту во внешней политике, станет советником по внутренней. Узнаваем и Джон Керри – бывший госсекретарь, главный дипломат Америки на переговорах с Ираном по атому и всем миром по выбросам в атмосферу станет теперь посланником президента по вопросам климата. Бывшая советница Обамы по безопасности и контртерроризму Лиза Монако предложена на пост заместителя министра юстиции. Том Вилсак, бывший министр сельского хозяйства в администрации Обамы, вновь выдвинут на этот пост, а бывший шеф аппарата Обамы Денис Макдона теперь станет министром по делам ветеранов.Между тем, подчеркивает он, первоочередной проблемой для Байдена станет "что делать с Дональдом Трампом". "Я думаю, что он хочет отложить это решение ненадолго, но вопрос в том, сможет ли он сделать с этим что-либо".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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