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Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета начинается в Москве
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета начинается в Москве
Второй Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета откроется в понедельник в столичном концертном зале "Зарядье" премьерой... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:22
2021-01-18T13:22
культура
музыка
новости культуры
концертный зал "зарядье"
солисты москвы
игорь бутман
михаил пореченков
константин хабенский
юрий башмет
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Второй Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета откроется в понедельник в столичном концертном зале "Зарядье" премьерой музыкально-литературное действа "Есенин и Маяковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В постановке, посвященной двум русским гениям поэзии ХХ века, примут участие актер Михаил Пореченков, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Также в рамках фестиваля Государственный музей истории российской литературы имени Даля (ГМИРЛИ) представит в "Зарядье" выставки "Маяковский de visu" и экспозицию "Живите так, как вас ведет звезда…" к 125-летию со дня рождения Есенина.В день рождения Башмета 24 января друзья и коллеги-музыканты поздравят маэстро на сцене Концертного зала имени Чайковского.В рамках фестиваля пройдет 12 выступлений на семи концертных площадках Москвы: в Концертном зале имени Чайковского, Большом зале консерватории, "Зарядье", Доме музыки, МХАТ имени Горького, "Современнике" и Башмет-центре.Третьего февраля в "Зарядье" выступит многократный участник фестивалей Башмета итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Ансамбль представит программу - музыкальное путешествие с Антонио Вивальди. Восьмого февраля в программу Зимнего фестиваля впервые войдет джаз - один из любимых жанров Башмета. На сцене Концертного зала имени Чайковского встретятся два коллектива – "Солисты Москвы" и Биг-бэнд Игоря Бутмана.Премьера музыкального спектакля "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского в постановке Павла Сафонова пройдет на сцене МХАТ имени М. Горького 10 февраля.В числе участников второго фестиваля такие знаменитости, как скрипач Максим Венгеров (Израиль), пианист из США Ефим Бронфман, арфист Ксавье Деместр (Франция), баритон из Швейцарии Маттиас Герне, скрипачка Патрисия Копачинская из Швейцарии, пианист из Франции Давид Фрай, виолончелист из Венгрии Иштван Вардаи, гитарист из Германии Нико Кук. А также российские музыканты и актеры: Ксения Башмет, Игорь Бутман, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Михаил Пореченков и другие.На фестивале выступят сразу три коллектива Башмета – камерный ансамбль "Солисты Москвы", государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.Завершится фестиваль в Большом зале консерватории 12 февраля гала-концертом при участии Сергея Гармаша, Ксении Башмет, Нико Кука и Всероссийского симфонического оркестра под управлением Башмета и Клаудио Ванделли.
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музыка, новости культуры, концертный зал "зарядье", солисты москвы, игорь бутман, михаил пореченков, константин хабенский, юрий башмет

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета начинается в Москве

13:22 18.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыкант Юрий Башмет
Музыкант Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Второй Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета откроется в понедельник в столичном концертном зале "Зарядье" премьерой музыкально-литературное действа "Есенин и Маяковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В постановке, посвященной двум русским гениям поэзии ХХ века, примут участие актер Михаил Пореченков, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Также в рамках фестиваля Государственный музей истории российской литературы имени Даля (ГМИРЛИ) представит в "Зарядье" выставки "Маяковский de visu" и экспозицию "Живите так, как вас ведет звезда…" к 125-летию со дня рождения Есенина.
"Этот год очень многому нас научил, в том числе, умению менять планы на полном ходу, ведь ситуация с концертными залами постоянно меняется. Но, несмотря на то, что все мы сейчас переживаем непростое время, связанное с ограничениями, мы приняли решение, что фестиваль обязательно должен состояться. Он даже начнется чуть раньше, чем обычно, за неделю до моего дня рождения. Но и 24 января, конечно, традиционный концерт будет. И он снова будет особенным", - цитирует пресс-служба Башмета.
В день рождения Башмета 24 января друзья и коллеги-музыканты поздравят маэстро на сцене Концертного зала имени Чайковского.
В рамках фестиваля пройдет 12 выступлений на семи концертных площадках Москвы: в Концертном зале имени Чайковского, Большом зале консерватории, "Зарядье", Доме музыки, МХАТ имени Горького, "Современнике" и Башмет-центре.
Третьего февраля в "Зарядье" выступит многократный участник фестивалей Башмета итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Ансамбль представит программу - музыкальное путешествие с Антонио Вивальди. Восьмого февраля в программу Зимнего фестиваля впервые войдет джаз - один из любимых жанров Башмета. На сцене Концертного зала имени Чайковского встретятся два коллектива – "Солисты Москвы" и Биг-бэнд Игоря Бутмана.
Мариинский театр - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
27 июня 2020, 14:23Культура
Игорь Бутман: пандемия даст новый импульс креативным индустриям
Премьера музыкального спектакля "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского в постановке Павла Сафонова пройдет на сцене МХАТ имени М. Горького 10 февраля.
В числе участников второго фестиваля такие знаменитости, как скрипач Максим Венгеров (Израиль), пианист из США Ефим Бронфман, арфист Ксавье Деместр (Франция), баритон из Швейцарии Маттиас Герне, скрипачка Патрисия Копачинская из Швейцарии, пианист из Франции Давид Фрай, виолончелист из Венгрии Иштван Вардаи, гитарист из Германии Нико Кук. А также российские музыканты и актеры: Ксения Башмет, Игорь Бутман, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Михаил Пореченков и другие.
На фестивале выступят сразу три коллектива Башмета – камерный ансамбль "Солисты Москвы", государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Завершится фестиваль в Большом зале консерватории 12 февраля гала-концертом при участии Сергея Гармаша, Ксении Башмет, Нико Кука и Всероссийского симфонического оркестра под управлением Башмета и Клаудио Ванделли.
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КультураМузыкаНовости культурыКонцертный зал "Зарядье"Солисты МосквыИгорь БутманМихаил ПореченковКонстантин ХабенскийЮрий Башмет
 
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