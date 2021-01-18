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Умер актер Жан-Пьер Бакри

Умер актер Жан-Пьер Бакри

Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер от рака в возрасте 69 лет, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:20

2021-01-18T19:20

2021-01-18T19:32

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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер от рака в возрасте 69 лет, сообщает телеканал BFMTV.Он родился в Алжире в мае 1951 года. Затем его семья эмигрировала во Францию.Имя Бакри на протяжении нескольких десятилетий ассоциировалось с именем французской актрисы Аньес Жауи, с которой у него сложился творческий тандем. Она была его женой.Вместе с Жауи он написал много сценариев и снял целый ряд фильмов, в числе которых "Кухня и зависимость" (Cuisine et Dépendance, 1992 год), "Общественное место" (Place publique, 2018).

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, алжир (республика), франция, в мире