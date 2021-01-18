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Умер актер Жан-Пьер Бакри
Умер актер Жан-Пьер Бакри
Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер от рака в возрасте 69 лет, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:20
2021-01-18T19:32
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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер от рака в возрасте 69 лет, сообщает телеканал BFMTV.Он родился в Алжире в мае 1951 года. Затем его семья эмигрировала во Францию.Имя Бакри на протяжении нескольких десятилетий ассоциировалось с именем французской актрисы Аньес Жауи, с которой у него сложился творческий тандем. Она была его женой.Вместе с Жауи он написал много сценариев и снял целый ряд фильмов, в числе которых "Кухня и зависимость" (Cuisine et Dépendance, 1992 год), "Общественное место" (Place publique, 2018).
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кино и сериалы, новости культуры, алжир (республика), франция, в мире

Умер актер Жан-Пьер Бакри

19:20 18.01.2021 (обновлено: 19:32 18.01.2021)
 
© AFP 2020 / Loic VenanceФранцузский актер Жан-Пьер Бакри
Французский актер Жан-Пьер Бакри - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AFP 2020 / Loic Venance
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер от рака в возрасте 69 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Он родился в Алжире в мае 1951 года. Затем его семья эмигрировала во Францию.
Имя Бакри на протяжении нескольких десятилетий ассоциировалось с именем французской актрисы Аньес Жауи, с которой у него сложился творческий тандем. Она была его женой.
Вместе с Жауи он написал много сценариев и снял целый ряд фильмов, в числе которых "Кухня и зависимость" (Cuisine et Dépendance, 1992 год), "Общественное место" (Place publique, 2018).
 
КультураКино и сериалыНовости культурыАлжир (республика)ФранцияВ мире
 
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