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Названа критически низкая температура для автомобиля
Названа критически низкая температура для автомобиля
Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1" назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T22:25
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россия
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1" назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя.Ломанов посоветовал не пользоваться автомобилем при такой отрицательной температуре. Ломанов отметил, что в последние годы в Центральной России и особенно в больших городах автопарк стал значительно современнее, а, следовательно, и проблем при низких температурах стало возникать меньше, например отпала необходимость уносить аккумуляторы домой. "Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, скорее всего, без проблем заведется", — добавил он. Также, по мнению Ломанова, в мороз могут возникнуть проблемы с системой подачи топлива. Например, в старых карбюраторных автомобилях. Это не относится к современным автомобилям, так как они оборудованы системой впрыска.
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россия, общество

Названа критически низкая температура для автомобиля

22:25 18.01.2021 (обновлено: 22:40 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина очищает автомобиль от снега в Москве
Мужчина очищает автомобиль от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1" назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя.

"Минус 25 градусов — критическая для автомобиля. Ниже — это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя", — заявил он.

Ломанов посоветовал не пользоваться автомобилем при такой отрицательной температуре.
"Холодный пуск — это игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится", — объяснил эксперт.
Ломанов отметил, что в последние годы в Центральной России и особенно в больших городах автопарк стал значительно современнее, а, следовательно, и проблем при низких температурах стало возникать меньше, например отпала необходимость уносить аккумуляторы домой.
"Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, скорее всего, без проблем заведется", — добавил он.
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Также, по мнению Ломанова, в мороз могут возникнуть проблемы с системой подачи топлива. Например, в старых карбюраторных автомобилях. Это не относится к современным автомобилям, так как они оборудованы системой впрыска.
 
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