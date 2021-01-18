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Названа критически низкая температура для автомобиля
Названа критически низкая температура для автомобиля
Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1" назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T22:25
2021-01-18T22:25
2021-01-18T22:40
россия
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1" назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя.Ломанов посоветовал не пользоваться автомобилем при такой отрицательной температуре. Ломанов отметил, что в последние годы в Центральной России и особенно в больших городах автопарк стал значительно современнее, а, следовательно, и проблем при низких температурах стало возникать меньше, например отпала необходимость уносить аккумуляторы домой. "Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, скорее всего, без проблем заведется", — добавил он. Также, по мнению Ломанова, в мороз могут возникнуть проблемы с системой подачи топлива. Например, в старых карбюраторных автомобилях. Это не относится к современным автомобилям, так как они оборудованы системой впрыска.
https://ria.ru/20210118/volga-1593586426.html
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россия, общество
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1"
назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя.
"Минус 25 градусов — критическая для автомобиля. Ниже — это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя", — заявил он.
Ломанов посоветовал не пользоваться автомобилем при такой отрицательной температуре.
"Холодный пуск — это игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится", — объяснил эксперт.
Ломанов отметил, что в последние годы в Центральной России
и особенно в больших городах автопарк стал значительно современнее, а, следовательно, и проблем при низких температурах стало возникать меньше, например отпала необходимость уносить аккумуляторы домой.
"Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, скорее всего, без проблем заведется", — добавил он.
Также, по мнению Ломанова, в мороз могут возникнуть проблемы с системой подачи топлива. Например, в старых карбюраторных автомобилях. Это не относится к современным автомобилям, так как они оборудованы системой впрыска.